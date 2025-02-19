В Турции отказались от покупки российской нефти из-за санкций

Турецкая нефтеперерабатывающая компания Tupras прекратила закупки российской нефти из-за санкций США. Об этом рассказал исполнительный директор Tupras по связям с инвесторами Левент Баяр.
«В связи с введением последних санкций мы прекратили закупки Urals», — передает слова Баяра агентство Reuters. Он отметил, что это связано с ограничениями, введенными 10 января против энергетических компаний и танкеров из России, перевозящих российскую нефть. Последние грузы Urals будут получены в феврале, заключил Баяр.
10 января США ввели санкции против более 200 компаний и частных лиц, связанных с российским энергетическим сектором, а также против более 180 судов. Под санкции попали добывающие компании «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз», обеспечивающие значительную долю морского экспорта нефти, а также ряд страховых и нефтесервисных компаний.
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