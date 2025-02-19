В Турции отказались от покупки российской нефти из-за санкций

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Последняя партия нефти марки Urals будет получена в феврале, заявил Баяр
Последняя партия нефти марки Urals будет получена в феврале, заявил Баяр Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Турецкая нефтеперерабатывающая компания Tupras прекратила закупки российской нефти из-за санкций США. Об этом рассказал исполнительный директор Tupras по связям с инвесторами Левент Баяр.

«В связи с введением последних санкций мы прекратили закупки Urals», — передает слова Баяра агентство Reuters. Он отметил, что это связано с ограничениями, введенными 10 января против энергетических компаний и танкеров из России, перевозящих российскую нефть. Последние грузы Urals будут получены в феврале, заключил Баяр.

10 января США ввели санкции против более 200 компаний и частных лиц, связанных с российским энергетическим сектором, а также против более 180 судов. Под санкции попали добывающие компании «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз», обеспечивающие значительную долю морского экспорта нефти, а также ряд страховых и нефтесервисных компаний.

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Турецкая нефтеперерабатывающая компания Tupras прекратила закупки российской нефти из-за санкций США. Об этом рассказал исполнительный директор Tupras по связям с инвесторами Левент Баяр. «В связи с введением последних санкций мы прекратили закупки Urals», — передает слова Баяра агентство Reuters. Он отметил, что это связано с ограничениями, введенными 10 января против энергетических компаний и танкеров из России, перевозящих российскую нефть. Последние грузы Urals будут получены в феврале, заключил Баяр. 10 января США ввели санкции против более 200 компаний и частных лиц, связанных с российским энергетическим сектором, а также против более 180 судов. Под санкции попали добывающие компании «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз», обеспечивающие значительную долю морского экспорта нефти, а также ряд страховых и нефтесервисных компаний.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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