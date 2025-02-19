Жители Миасса захватили о захвате их дома компанией экс-депутата ЗСО

19 февраля 2025 в 16:00 Размер текста - 17 +

Валихан Тургумбаев на протяжении пяти лет представлял Миасс в заксобрании Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители десятиэтажки в Миассе (Челябинская область) обвинили в захвате их дома управляющей компанией экс-депутата заксобрания региона ВалиханаТургумбаева. Об этом в обращении в редакцию URA.RU заявили жители дома № 5 по улице Ветеранов. «Наш многоквартирный дом 2,5 года назад захватила УК Тургумбаева. Если коротко — подкупили человека из дома, сделали ее председателем дома. Протоколы с голосованием были подделаны — это было проверено прокуратурой, заведены два уголовных дела, но МВД не дала ход делу, так как не доказано, кто подделывал подписи. Перевели капремонт на спецсчет, опустошили его, якобы сделав крышу. Денег нет ни на капремонте, ни на содержании жилья. Ничего не делается, и уйти мы от них не можем», — сообщили жители дома. По словам жителей, они собрали доказательства фальсификации и обмана при капремонте. По капремонту бланки голосования были подделаны, а смета завышена вдвое. По словам жильцов, они пытались уйти от этой компании. Но сотрудники УК вывешивали и засовывали в почтовые ящики листовки, ходили по квартирам и плохо разбирающихся людей убеждали, что при переходе в ТСЖ им будет начисляться двойная плата за коммунальные услуги. Собрание жителей для перехода в ТСЖ сорвали представители УК, так как в это же время необоснованно организовали свое собрание. ООО «Управляющая компания Валихана Тургумбаева» была основана в 2011 году с уставным капиталом в 10 тысяч рублей. По данным сервиса Сбис, владельцем компании является дочь Тургумбаева Мадина. Валихан Тургумбаев с 2015 по 2020 годы был депутатом заксобрания региона. На звонок URA.RU Тургумбаев не ответил. При желании агентство предоставит ему возможность озвучить свою точку зрения на ситуацию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители десятиэтажки в Миассе (Челябинская область) обвинили в захвате их дома управляющей компанией экс-депутата заксобрания региона ВалиханаТургумбаева. Об этом в обращении в редакцию URA.RU заявили жители дома № 5 по улице Ветеранов. «Наш многоквартирный дом 2,5 года назад захватила УК Тургумбаева. Если коротко — подкупили человека из дома, сделали ее председателем дома. Протоколы с голосованием были подделаны — это было проверено прокуратурой, заведены два уголовных дела, но МВД не дала ход делу, так как не доказано, кто подделывал подписи. Перевели капремонт на спецсчет, опустошили его, якобы сделав крышу. Денег нет ни на капремонте, ни на содержании жилья. Ничего не делается, и уйти мы от них не можем», — сообщили жители дома. По словам жителей, они собрали доказательства фальсификации и обмана при капремонте. По капремонту бланки голосования были подделаны, а смета завышена вдвое. По словам жильцов, они пытались уйти от этой компании. Но сотрудники УК вывешивали и засовывали в почтовые ящики листовки, ходили по квартирам и плохо разбирающихся людей убеждали, что при переходе в ТСЖ им будет начисляться двойная плата за коммунальные услуги. Собрание жителей для перехода в ТСЖ сорвали представители УК, так как в это же время необоснованно организовали свое собрание. ООО «Управляющая компания Валихана Тургумбаева» была основана в 2011 году с уставным капиталом в 10 тысяч рублей. По данным сервиса Сбис, владельцем компании является дочь Тургумбаева Мадина. Валихан Тургумбаев с 2015 по 2020 годы был депутатом заксобрания региона. На звонок URA.RU Тургумбаев не ответил. При желании агентство предоставит ему возможность озвучить свою точку зрения на ситуацию.