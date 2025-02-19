В Челябинске состоялось открытие фотовыставки «Жизнь за лентой», посвященной ветеранам СВО. Организатором выступил депутат гордумы, руководитель фонда «Объединение ветеранов специальной военной и контртеррористических операций» Артем Барбашин. Экспозиция появилась на главной пешеходной улице города — «Кировке». Участие в проекте также приняли председатель гордумы Сергей Буяков и мэр Алексей Лошкин, передает корреспондент URA.RU.
«Наша фотовыставка, названная „Жизнь за лентой“, имеет для меня и моих коллег, участников спецоперации, огромное значение. Этой выставкой мы хотим показать, что даже там, за линией фронта, существует не только война, но и обычная жизнь», — отметил Артем Барбашин, объясняя главную цель проекта.
Барбашин подчеркнул, что его особенно тронули фотографии, на которых запечатлены женщины, дети, пенсионеры на фоне разрушенных зданий. Депутат также выразил благодарность фонду «Обьединение.РФ», главе города Алексею Лошкину за помощь в организации и фотографу Сергею Коляскину, предоставившему фронтовые снимки. На открытии экспозиции выступил спикер гордумы Сергей Буяков, подчеркнув важность подобных мероприятий в юбилейный год Великой Победы.
«Хочу сказать, что 2025 год — это у нас юбилейный год, 80-летие Великой Победы. И конечно, очень символично, что мы сегодня открываем эту выставку. „Кировка“ — это место досуга и прежде всего для молодого поколения мы показываем, как любить свою Родину на примере наших героических земляков, которые отстаивают свободу и независимость нашей страны, охраняя ее рубежи», — заявил Буяков.
Буяков также отметил уникальность фотографий, на которых изображены реальные герои, жители Челябинской области, стоящие на страже Родины. Он уверен, что выставка будет пользоваться популярностью и станет еще одной ноткой патриотизма, столь необходимой в настоящее время.
Ранее, в январе, состоялась встреча мэра Алексея Лошкина и депутата Артема Барбашина, в результате которой было принято решение о создании фотовыставки. На открытии экспозиции Буяков отметил оперативность реализации проекта, подчеркнув, что от идеи до воплощения прошло всего три недели.
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