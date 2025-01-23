Глава Челябинска Алексей Лошкин провел встречу с участником СВО, руководителем фонда «Объединение ветеранов специальной военной и контртеррористических операций» Артемом Барбашиным. Об этом сообщает пресс-служба Челябинской гордумы.
«Мэр Алексей Лошкин, председатель гордумы Сергей Буяков и депутат Артем Барбашин провели рабочую встречу. В ходе собрания они обсудили возможные формы взаимодействия», — сообщили в пресс-службе.
Буяков отметил, что участники СВО продолжают достойно показывать себя в мирной жизни, особенно, в сфере патриотического воспитания. По итогам обсуждения было принято решение о создании фотовыставки.
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