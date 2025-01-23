Депутат гордумы Барбашин встретился с мэром Челябинска Лошкиным. Фото

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На встрече Барбашин озвучил руководству города свои инициативы, связанные с работой фонда
На встрече Барбашин озвучил руководству города свои инициативы, связанные с работой фонда Фото:

Глава Челябинска Алексей Лошкин провел встречу с участником СВО, руководителем фонда «Объединение ветеранов специальной военной и контртеррористических операций» Артемом Барбашиным. Об этом сообщает пресс-служба Челябинской гордумы.

«Мэр Алексей Лошкин, председатель гордумы Сергей Буяков и депутат Артем Барбашин провели рабочую встречу. В ходе собрания они обсудили возможные формы взаимодействия», — сообщили в пресс-службе.

Буяков отметил, что участники СВО продолжают достойно показывать себя в мирной жизни, особенно, в сфере патриотического воспитания. По итогам обсуждения было принято решение о создании фотовыставки.

Барбашин представил мэру Лошкину (справа) и председателю гордумы Буякову (слева) макет своего проекта
Барбашин представил мэру Лошкину (справа) и председателю гордумы Буякову (слева) макет своего проекта
Фото:

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Глава Челябинска Алексей Лошкин провел встречу с участником СВО, руководителем фонда «Объединение ветеранов специальной военной и контртеррористических операций» Артемом Барбашиным. Об этом сообщает пресс-служба Челябинской гордумы. «Мэр Алексей Лошкин, председатель гордумы Сергей Буяков и депутат Артем Барбашин провели рабочую встречу. В ходе собрания они обсудили возможные формы взаимодействия», — сообщили в пресс-службе. Буяков отметил, что участники СВО продолжают достойно показывать себя в мирной жизни, особенно, в сфере патриотического воспитания. По итогам обсуждения было принято решение о создании фотовыставки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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