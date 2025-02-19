Крупный ЖК вместо старых домов построят на берегу Смолино в Челябинске

В Челябинске вблизи озера Смолино в границах улиц Новороссийской и Лизы Чайкиной построят крупный 25-этажный жилой комплекс и 10-этажный многоквартирный дом. Об этом сообщается в документации на сайте мэрии.
«Утвержден новый проект планировки территории в границах улиц Новороссийской и Лизы Чайкиной. Инициатор проекта — ООО „Новый дом“, входящее в группу компаний „Бетотек“», — сообщается на сайте мэрии.
Как сообщается в документации, сносить будут часть двухэтажных домов по улице Новороссийской, Ереванской, а также Безрукова. На их месте появится крупный 25-этажный жилой комплекс. На первых этажах комплекса разместят магазины и офисы. Также на территории планируется паркинг на 150-210 мест. Рядом возведут 10-этажную высотку со встроенными помещения и подземным паркингом на 37-50 автомобилей.
В 2019 году компания ООО «СК „Новый дом“, входящая в группу компаний „Бетотек“ победила в аукционе на проведение реновации в Ленинском районе в границах улиц Новороссийской, Ереванской, Безрукова, Суркова, Грозненской, Лизы Чайкиной. Компания выиграла в торгах, предложив сумму в размере 4,3 миллиона рублей.
В апреле 2023 года на улице Новороссийской мэрией было решено снести два дома под номерами 108 и 110, которые были признаны аварийными. На их месте планировалось построить высотки.
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