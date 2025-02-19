«Ситуация недопустимая»: глава Асбеста взяла на контроль «голую вечеринку» в лагере

Мэр Асбеста взяла на контроль проверку после вечеринки вожатых в детском лагере

20 февраля 2025 в 12:22 Размер текста - 17 +

Глава Асбеста Наталья Тихонова проконтролирует проверку Фото: Размик Закарян © URA.RU Управление образования Асбестовского городского округа Свердловской области начало проверку после появившегося в сети видео с вечеринкой вожатых в детском лагере «Заря». Мэр Наталья Тихонова взяла ситуацию на контроль, сообщила она URA.RU. «Для учреждения отдыха и оздоровления это недопустимая ситуация. Сейчас проводится служебная проверка, вся ситуация анализируется. Учитывается факт, что это произошло несколько лет назад. В отношении членов коллектива, которые работают в лагере, будут приняты меры», — сказала Тихонова. По ее словам, в то время, когда было записано видео, у лагеря был другой руководитель. «Именно директор несет ответственность за имущество, но она была уволена год назад», — отметила глава городского округа. Как утверждает Тихонова, всплывшее в сети видео на работу круглогодичного лагеря «Заря» никак не повлияет. «Никаких препятствий для работы лагеря нет. Все необходимые средства для подготовительной кампании к летнему сезону предусмотрены», — пояснила она. Видео, где вожатые вместе с главным бухгалтером устроили вечеринку, распространилось в сети на днях. Сотрудники «Зари» разделись почти догола, распивали алкоголь и стреляли друг в друга из пейнтбольных ружей. Для тусовки работники использовали лагерный автобус, на котором отправились в ночной клуб. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Управление образования Асбестовского городского округа Свердловской области начало проверку после появившегося в сети видео с вечеринкой вожатых в детском лагере «Заря». Мэр Наталья Тихонова взяла ситуацию на контроль, сообщила она URA.RU. «Для учреждения отдыха и оздоровления это недопустимая ситуация. Сейчас проводится служебная проверка, вся ситуация анализируется. Учитывается факт, что это произошло несколько лет назад. В отношении членов коллектива, которые работают в лагере, будут приняты меры», — сказала Тихонова. По ее словам, в то время, когда было записано видео, у лагеря был другой руководитель. «Именно директор несет ответственность за имущество, но она была уволена год назад», — отметила глава городского округа. Как утверждает Тихонова, всплывшее в сети видео на работу круглогодичного лагеря «Заря» никак не повлияет. «Никаких препятствий для работы лагеря нет. Все необходимые средства для подготовительной кампании к летнему сезону предусмотрены», — пояснила она. Видео, где вожатые вместе с главным бухгалтером устроили вечеринку, распространилось в сети на днях. Сотрудники «Зари» разделись почти догола, распивали алкоголь и стреляли друг в друга из пейнтбольных ружей. Для тусовки работники использовали лагерный автобус, на котором отправились в ночной клуб.