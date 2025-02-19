«Ситуация недопустимая»: глава Асбеста взяла на контроль «голую вечеринку» в лагере

Управление образования Асбестовского городского округа Свердловской области начало проверку после появившегося в сети видео с вечеринкой вожатых в детском лагере «Заря». Мэр Наталья Тихонова взяла ситуацию на контроль, сообщила она URA.RU.
«Для учреждения отдыха и оздоровления это недопустимая ситуация. Сейчас проводится служебная проверка, вся ситуация анализируется. Учитывается факт, что это произошло несколько лет назад. В отношении членов коллектива, которые работают в лагере, будут приняты меры», — сказала Тихонова.
По ее словам, в то время, когда было записано видео, у лагеря был другой руководитель. «Именно директор несет ответственность за имущество, но она была уволена год назад», — отметила глава городского округа.
Как утверждает Тихонова, всплывшее в сети видео на работу круглогодичного лагеря «Заря» никак не повлияет. «Никаких препятствий для работы лагеря нет. Все необходимые средства для подготовительной кампании к летнему сезону предусмотрены», — пояснила она.
Видео, где вожатые вместе с главным бухгалтером устроили вечеринку, распространилось в сети на днях. Сотрудники «Зари» разделись почти догола, распивали алкоголь и стреляли друг в друга из пейнтбольных ружей. Для тусовки работники использовали лагерный автобус, на котором отправились в ночной клуб.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!