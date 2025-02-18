Всплыло видео «голой вечеринки» в свердловском детском лагере

В Асбесте (Свердловская область) вожатые вместе с главным бухгалтером устроили вечеринку в детском лагере «Заря», на которой разделись догола, распивали алкоголь и стреляли из пейнтбольных ружей. Видео с тусовки начали распространяться в соцсетях, хотя, предположительно, было снято несколько лет назад.
«Голая вечеринка в детском лагере „Заря“ Свердловской области попала на видео. Стриптиз в кабинете главного бухгалтера. Расстрел полуголых мальчиков из пейнтбольной винтовки главным бухгалтером лагеря Ольгой Горячевой (на тот момент начальником смены). Ребята работают вожатыми», — передает группа «Инцидент Асбест» в соцсети «ВКонтакте». Также для тусовки работники использовали лагерный автобус, на котором отправились в ночной клуб.
В комментариях мнения пользователей разделились. Некоторые недовольны ситуацией, отмечая, что детям запрещают провоз сладостей и их обыскивают перед заездом, пока сами устраивают вечеринки. Другие же размышляют, как такие сотрудники будут дышать перегаром на детей. Часть взрослых свердловчан хочет попасть в такой лагерь сами. А еще есть те, кто считает «Зарю» хорошим лагерем и даже не верит происходящему на видео.
Одна из сотрудниц поблагодарила Горячеву за вечеринку. «Заткнитесь нищеброды! Вы все завидуете нам», — добавила женщина, подписавшаяся во «ВКонтакте», как Мария И.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к главному бухгалтеру и другим представителям лагеря «Заря». Ответы ожидаются.
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