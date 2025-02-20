Челябинский вуз сохранил первое место в российском рейтинге

20 февраля 2025 в 16:45 Размер текста - 17 +

Среди уральских вузов ЧелГУ снова занял первое место Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинский госуниверситет (ЧелГУ) вновь возглавил локальный рейтинг RAEX по УрФО. По словам составителей, в таблицу попали региональные и узкоспециализированные вузы с высоким потенциалом и влиянием на общество. «Основной фокус локального рейтинга не направлен на выявление национальных лидеров. Его задачей является оценка широкого спектра вузов. ЧелГУ в 2025 году вновь занял первую позицию», — заметили составители таблицы. В лонг-листе были все университеты РФ. Впоследствии из списка убрали вузы, которые вошли в RAEX-100 и Московский международный рейтинг «Три миссии университета». ЧелГУ опередил уральских соперников по трем базовым показателям рейтинга: «Наука», «Образование» и «Общество». Второе место занял Сургутский госуниверситет, третье — Технический университет УГМК. Челябинская область представлена еще двумя учебными заведениями. В списке имеются Южно-Уральский государственный аграрный университет (15-е место) и Международный институт дизайна и сервиса (18-е место). Методика составления рейтинга в 2025 году существенных изменений не претерпела. Трансформации коснулись двух технических аспектов. Составители анализировали статистические данные Минобрнауки РФ, показатели посещаемости сайтов и соцсетей, данные организаторов студенческих состязаний «Я — профессионал». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинский госуниверситет (ЧелГУ) вновь возглавил локальный рейтинг RAEX по УрФО. По словам составителей, в таблицу попали региональные и узкоспециализированные вузы с высоким потенциалом и влиянием на общество. «Основной фокус локального рейтинга не направлен на выявление национальных лидеров. Его задачей является оценка широкого спектра вузов. ЧелГУ в 2025 году вновь занял первую позицию», — заметили составители таблицы. В лонг-листе были все университеты РФ. Впоследствии из списка убрали вузы, которые вошли в RAEX-100 и Московский международный рейтинг «Три миссии университета». ЧелГУ опередил уральских соперников по трем базовым показателям рейтинга: «Наука», «Образование» и «Общество». Второе место занял Сургутский госуниверситет, третье — Технический университет УГМК. Челябинская область представлена еще двумя учебными заведениями. В списке имеются Южно-Уральский государственный аграрный университет (15-е место) и Международный институт дизайна и сервиса (18-е место). Методика составления рейтинга в 2025 году существенных изменений не претерпела. Трансформации коснулись двух технических аспектов. Составители анализировали статистические данные Минобрнауки РФ, показатели посещаемости сайтов и соцсетей, данные организаторов студенческих состязаний «Я — профессионал».