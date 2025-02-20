Стилиста Сергея Зверева обвинили в покушении на территориальную целостность Украины

Сергея Зверева внесли в списки «Миротворца» за поддержку СВО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сергей Зверев оказался в базе «Миротворца» за поддержку СВО
Сергей Зверев оказался в базе «Миротворца» за поддержку СВО Фото:

Российский стилист и певец Сергей Зверев был внесен в список экстремистского украинского сайта «Миротворец». Поводом для этого послужило его выражение поддержки специальной военной операции России и скорбь по поводу гибели племянника в зоне СВО, сообщают украинские СМИ.

«В качестве причины внесения в базу указана „пропаганда войны“ и „покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины“», — передает РИА Новости. По данным украинских СМИ, поводом для внесения стало выражение Зверевым скорби по поводу гибели его племянника в зоне СВО.

Веб-ресурс «Миротворец» был основан в 2014 году. Основной его деятельностью является размещение данных о лицах, которые, по утверждению создателей сайта, представляют собой угрозу безопасности Украины. В реестр ресурса включаются как украинские, так и иностранные граждане, действия или заявления которых вызвали осуждение со стороны администрации сайта.

Командир разведывательного подразделения Вооруженных сил Украины Денис Ярославский выступил с обвинениями в адрес украинской базы данных «Миротворец». Он заявил, что ему стали известны факты вымогательства, угроз и шантажа со стороны этой организации. Ярославский также выразил убеждение, что проект «Миротворец» был запущен не как официальная инициатива, а скорее как частное предприятие.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российский стилист и певец Сергей Зверев был внесен в список экстремистского украинского сайта «Миротворец». Поводом для этого послужило его выражение поддержки специальной военной операции России и скорбь по поводу гибели племянника в зоне СВО, сообщают украинские СМИ. «В качестве причины внесения в базу указана „пропаганда войны“ и „покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины“», — передает РИА Новости. По данным украинских СМИ, поводом для внесения стало выражение Зверевым скорби по поводу гибели его племянника в зоне СВО. Веб-ресурс «Миротворец» был основан в 2014 году. Основной его деятельностью является размещение данных о лицах, которые, по утверждению создателей сайта, представляют собой угрозу безопасности Украины. В реестр ресурса включаются как украинские, так и иностранные граждане, действия или заявления которых вызвали осуждение со стороны администрации сайта. Командир разведывательного подразделения Вооруженных сил Украины Денис Ярославский выступил с обвинениями в адрес украинской базы данных «Миротворец». Он заявил, что ему стали известны факты вымогательства, угроз и шантажа со стороны этой организации. Ярославский также выразил убеждение, что проект «Миротворец» был запущен не как официальная инициатива, а скорее как частное предприятие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...