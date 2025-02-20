Стилиста Сергея Зверева обвинили в покушении на территориальную целостность Украины

Российский стилист и певец Сергей Зверев был внесен в список экстремистского украинского сайта «Миротворец». Поводом для этого послужило его выражение поддержки специальной военной операции России и скорбь по поводу гибели племянника в зоне СВО, сообщают украинские СМИ.
«В качестве причины внесения в базу указана „пропаганда войны“ и „покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины“», — передает РИА Новости. По данным украинских СМИ, поводом для внесения стало выражение Зверевым скорби по поводу гибели его племянника в зоне СВО.
Веб-ресурс «Миротворец» был основан в 2014 году. Основной его деятельностью является размещение данных о лицах, которые, по утверждению создателей сайта, представляют собой угрозу безопасности Украины. В реестр ресурса включаются как украинские, так и иностранные граждане, действия или заявления которых вызвали осуждение со стороны администрации сайта.
Командир разведывательного подразделения Вооруженных сил Украины Денис Ярославский выступил с обвинениями в адрес украинской базы данных «Миротворец». Он заявил, что ему стали известны факты вымогательства, угроз и шантажа со стороны этой организации. Ярославский также выразил убеждение, что проект «Миротворец» был запущен не как официальная инициатива, а скорее как частное предприятие.
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