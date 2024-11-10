Командир разведывательного подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) Денис Ярославский обвинил украинскую базу данных «Миротворец» в вымогательстве, угрозах и шантаже. Он выразил мнение, что этот проект был создан не для официальных целей, а как «частная история».
«Одних туда сунули, вторых, пропадают люди. На меня выходят, спрашивают, как можно порешать на „Миротворце“, люди вообще не при делах, а с них требуют деньги, чтобы вытащить с „Миротворца“», — рассказал Ярославский в интервью журналистке Наталье Влащенко. Его слова приводит Life.ru. Он отметил, что возможность для шантажа появляется вследствие отсутствия прозрачности в критериях включения данных в базу портала. По его словам, записи о людях в базе появляются и исчезают без видимой причины.
Дополнительно Ярославский подчеркнул, что такие действия наносят вред не только отдельным лицам, но и подрывают доверие к официальным институтам Украины. Он призвал к пересмотру функционирования базы данных для предотвращения ее использования в корыстных целях.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Украина внесла генсека ООН Антониу Гутерреша в базу «Миротворец» из-за участия в саммите БРИКС в Казани. Она назвала базу данных «списком на уничтожение».
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