20 февраля 2025

Жителя Прикамья осудили на пять лет за ДТП, в котором погиб его младший брат

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд посчитал, что следователи собрали достаточное количество доказательств
Суд посчитал, что следователи собрали достаточное количество доказательств Фото:

В Лысьве (Пермский край) к пяти годам лишения свободы приговорили местного жителя, из-за которого в аварии погиб его несовершеннолетний брат. Подробностями инцидента поделилась пресс-служба СУ СКР по региону.

«В результате ДТП двое пассажиров получили травмы различной степени тяжести, а несовершеннолетний брат (осужденного — прим. URA.RU) скончался спустя непродолжительное время в больнице. Приговором суда жителю Лысьвенского округа назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении», — написано в telegram-канале ведомства.

Авария произошла ночью 5 августа 2023 года. Осужденный, перевозил на мотоцикле «Урал» с коляской трех пассажиров, среди них — его 15-летний брат. Водитель не справился с управлением и слетел с дороги, врезавшись в опору ЛЭП. Следствие установило, виновник происшествия был пьян, он управлял транспортным средством, не имея на это права.

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В Лысьве (Пермский край) к пяти годам лишения свободы приговорили местного жителя, из-за которого в аварии погиб его несовершеннолетний брат. Подробностями инцидента поделилась пресс-служба СУ СКР по региону. «В результате ДТП двое пассажиров получили травмы различной степени тяжести, а несовершеннолетний брат (осужденного — прим. URA.RU) скончался спустя непродолжительное время в больнице. Приговором суда жителю Лысьвенского округа назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении», — написано в telegram-канале ведомства. Авария произошла ночью 5 августа 2023 года. Осужденный, перевозил на мотоцикле «Урал» с коляской трех пассажиров, среди них — его 15-летний брат. Водитель не справился с управлением и слетел с дороги, врезавшись в опору ЛЭП. Следствие установило, виновник происшествия был пьян, он управлял транспортным средством, не имея на это права.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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