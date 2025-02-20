Жителя Прикамья осудили на пять лет за ДТП, в котором погиб его младший брат

В Лысьве (Пермский край) к пяти годам лишения свободы приговорили местного жителя, из-за которого в аварии погиб его несовершеннолетний брат. Подробностями инцидента поделилась пресс-служба СУ СКР по региону.
«В результате ДТП двое пассажиров получили травмы различной степени тяжести, а несовершеннолетний брат (осужденного — прим. URA.RU) скончался спустя непродолжительное время в больнице. Приговором суда жителю Лысьвенского округа назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении», — написано в telegram-канале ведомства.
Авария произошла ночью 5 августа 2023 года. Осужденный, перевозил на мотоцикле «Урал» с коляской трех пассажиров, среди них — его 15-летний брат. Водитель не справился с управлением и слетел с дороги, врезавшись в опору ЛЭП. Следствие установило, виновник происшествия был пьян, он управлял транспортным средством, не имея на это права.
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