20 февраля 2025

Полпред Жога сел за руль челябинского троллейбуса. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор Текслер и полпред Жога посетили завод «Синара»
Губернатор Текслер и полпред Жога посетили завод «Синара» Фото:

Полпред президента в УрФО Артем Жога оценил возможности челябинского электротранспорта, сев за руль нового троллейбуса. Вместе с губернатором региона Алексеем Текслером 21 февраля он посетил завод городского электрического транспорта, где познакомился с процессом сборки современных машин, передает корреспондент URA.RU.

«Вице-президент группы „Синара“ Виталий Ваталевский и исполнительный директор „Синара — городские машины“ Юрий Дмитриев провели экскурсию по предприятию. В рамках визита они съездили до высоты 239 на троллейбусе. За руль троллейбуса сел лично Артем Жога», — передает корреспондент URA.RU.

Полпред и глава региона узнали о передовых технологиях, применяемых при производстве троллейбусов. Они же оценили комфорт и функциональность транспорта во время поездки.

Также в рамках визита Артем Жога оценил модернизацию городских очистных сооружений водопровода. Он увидел ультрафиолетовые станции обеззараживания, которые обеспечивают чистой водой не только Челябинск, но и города-спутники.

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Полпред президента в УрФО Артем Жога оценил возможности челябинского электротранспорта, сев за руль нового троллейбуса. Вместе с губернатором региона Алексеем Текслером 21 февраля он посетил завод городского электрического транспорта, где познакомился с процессом сборки современных машин, передает корреспондент URA.RU. «Вице-президент группы „Синара“ Виталий Ваталевский и исполнительный директор „Синара — городские машины“ Юрий Дмитриев провели экскурсию по предприятию. В рамках визита они съездили до высоты 239 на троллейбусе. За руль троллейбуса сел лично Артем Жога», — передает корреспондент URA.RU. Полпред и глава региона узнали о передовых технологиях, применяемых при производстве троллейбусов. Они же оценили комфорт и функциональность транспорта во время поездки. Также в рамках визита Артем Жога оценил модернизацию городских очистных сооружений водопровода. Он увидел ультрафиолетовые станции обеззараживания, которые обеспечивают чистой водой не только Челябинск, но и города-спутники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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