Полпред президента в УрФО Артем Жога оценил возможности челябинского электротранспорта, сев за руль нового троллейбуса. Вместе с губернатором региона Алексеем Текслером 21 февраля он посетил завод городского электрического транспорта, где познакомился с процессом сборки современных машин, передает корреспондент URA.RU.
«Вице-президент группы „Синара“ Виталий Ваталевский и исполнительный директор „Синара — городские машины“ Юрий Дмитриев провели экскурсию по предприятию. В рамках визита они съездили до высоты 239 на троллейбусе. За руль троллейбуса сел лично Артем Жога», — передает корреспондент URA.RU.
Полпред и глава региона узнали о передовых технологиях, применяемых при производстве троллейбусов. Они же оценили комфорт и функциональность транспорта во время поездки.
Также в рамках визита Артем Жога оценил модернизацию городских очистных сооружений водопровода. Он увидел ультрафиолетовые станции обеззараживания, которые обеспечивают чистой водой не только Челябинск, но и города-спутники.
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