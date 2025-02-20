Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и полпред президента в УрФО Артем Жога оценили модернизацию очистных сооружений водопровода в Челябинске. В рамках рабочей поездки 21 февраля им показали ультрафиолетовые станции обеззараживания, которые обеспечивают чистой водой не только Челябинск, но и города-спутники. В осмотре объектов также участвовал мэр Алексей Лошкин, передает корреспондент URA.RU.
«Проект был реализован в рамках национальных проектов „Жилье и городская среда“ и „Чистая вода“. Он предусматривал разработку ультрафиолетовой обеззараживающей станции, а именно двух блоков. Блок номер один обеспечивает Челябинск, а блок номер два — города-спутники: Коркино, Копейск и Еманжелинск — сообщили Жоге и Текслеру во время осмотра объекта.
Как рассказал представитель подрядной организации, новая станция оснащена современным оборудованием российского производства. Она полностью автоматизирована и использует ультрафиолетовое излучение для эффективного уничтожения хлороустойчивых организмов. В настоящее время основные работы завершены, проведено комплексное тестирование всех систем и обучен персонал. Завершающим этапом станет благоустройство территории.
«Модернизация очистных сооружений — это важный шаг к улучшению качества жизни наших жителей и экологической обстановки в регионе. Мы видим, что работы выполнены на высоком уровне, и это позволит обеспечить надежное и качественное водоснабжение наших городов», — передали слова Текслера в пресс-слубе правительства региона.
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