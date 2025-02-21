FT: Европа стремится заменить импортные российские удобрения местным навозом

Евросоюз (ЕС) планирует сократить зависимость от российских удобрений, заменяя их продуктами, переработанными из местного навоза. Об этом пишет газета Financial Times.
«ЕС хочет заменить хотя бы часть удобрений, импортируемых из России, продуктами, переработанными из доморощенного навоза», — говорится в материале газеты. По словам комиссара по сельскому хозяйству Кристофа Хансена, использование удобрений на основе навоза не только поможет уменьшить финансовые поступления в российский бюджет, но и окажется более экономичным, так как производство химических удобрений требует значительных энергетических затрат.
В 2024 году российские производители увеличили экспорт удобрений в страны Евросоюза. Особенно заметно увеличились объемы калийных удобрений. Введение Европейской комиссией пошлин на удобрения из России вызвало протесты среди фермеров ЕС из-за роста цен, поставив под угрозу конкурентоспособность европейских производителей, передает «Царьград».
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