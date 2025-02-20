20 февраля 2025

В Сургуте открылось кафе для вегетарианцев. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В Сургуте работает пока что единственное вегетарианское кафе
В Сургуте работает пока что единственное вегетарианское кафе Фото:

В Сургуте (ХМАО) открылось вегетарианское кафе «Я есть». Судя по отзывам в 2ГИС, новое место пользуется спросом у сургутян, отказавшихся от мяса. Рейтинг кафе составляет 4,9 из 5 баллов.

«Все вкусно. Несколько желанных позиций не было в меню», — пишет пользователь портала. Гости также отмечают большие порции и хвалят персонал. А интерьер заведения выполнен в эко-стиле с декором из растений.

Вегетарианское кафе в Сургуте «Я есть»
Вегетарианское кафе в Сургуте «Я есть»
Фото:

Пока что это единственное в Сургуте заведение общепита, специализирующееся на вегетарианской кухне. В 2020 году в городе закрылось кафе «Сведа» с аналогичной концепцией, еще через год прекратил работу и Vegan Roll.

Между тем к открытию около ИКЦ «Старый Сургут» готовится и ресторан греческой кухни с дагестанским акцентом «Даги и греки». Вместо него планировалось открыть второе кафе «Хинкал и чуду», но владелец решил запустить в местный общепит новый проект. О других новых гастроместах в ХМАО — читайте в обзоре URA.RU.

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В Сургуте (ХМАО) открылось вегетарианское кафе «Я есть». Судя по отзывам в 2ГИС, новое место пользуется спросом у сургутян, отказавшихся от мяса. Рейтинг кафе составляет 4,9 из 5 баллов. «Все вкусно. Несколько желанных позиций не было в меню», — пишет пользователь портала. Гости также отмечают большие порции и хвалят персонал. А интерьер заведения выполнен в эко-стиле с декором из растений. Пока что это единственное в Сургуте заведение общепита, специализирующееся на вегетарианской кухне. В 2020 году в городе закрылось кафе «Сведа» с аналогичной концепцией, еще через год прекратил работу и Vegan Roll. Между тем к открытию около ИКЦ «Старый Сургут» готовится и ресторан греческой кухни с дагестанским акцентом «Даги и греки». Вместо него планировалось открыть второе кафе «Хинкал и чуду», но владелец решил запустить в местный общепит новый проект. О других новых гастроместах в ХМАО — читайте в обзоре URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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