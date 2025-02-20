В Сургуте (ХМАО) открылось вегетарианское кафе «Я есть». Судя по отзывам в 2ГИС, новое место пользуется спросом у сургутян, отказавшихся от мяса. Рейтинг кафе составляет 4,9 из 5 баллов.
«Все вкусно. Несколько желанных позиций не было в меню», — пишет пользователь портала. Гости также отмечают большие порции и хвалят персонал. А интерьер заведения выполнен в эко-стиле с декором из растений.
Пока что это единственное в Сургуте заведение общепита, специализирующееся на вегетарианской кухне. В 2020 году в городе закрылось кафе «Сведа» с аналогичной концепцией, еще через год прекратил работу и Vegan Roll.
Между тем к открытию около ИКЦ «Старый Сургут» готовится и ресторан греческой кухни с дагестанским акцентом «Даги и греки». Вместо него планировалось открыть второе кафе «Хинкал и чуду», но владелец решил запустить в местный общепит новый проект. О других новых гастроместах в ХМАО — читайте в обзоре URA.RU.
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