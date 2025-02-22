22 февраля 2025
21 февраля 2025

В Сургуте замедлился миграционный прирост

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мигранты стали реже приезжать в Сургут по итогам 2024 года
Мигранты стали реже приезжать в Сургут по итогам 2024 года Фото:

В Сургуте по итогам 2024 года снизился прирост иностранцев и жителей других регионов России. Об этом сообщил в своем отчете глава города Максим Слепов. 

«Тенденция снижения уровня миграционного прироста определяется стабилизацией миграционных потоков на фоне завершения перестройки производственно-логистических цепочек в условиях адаптации рынка к новым условиям функционирования. А также изменениями в законодательстве, регулирующим данную сферу», — приводит слова Слепова «Сургутская трибуна».

Прирост мигрантов по итогам прошедшего года превысил рождаемость в 1,7 раз. При этом в 2023 году этот показатель был значительно выше. Тогда он равнялся 2,9 раз.

Также продолжается рост населения города. За год жителей в нем стало более чем на девять тысяч больше. К концу же 2025 ожидается, что количество сургутян преодолеет отметку в 430 тысяч человек. 

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО мигрантам запретили работать врачами, нянями и парикмахерами. Правительство продлило запрет на 2025 год и расширило список сфер, где иностранные специалисты не смогут устроиться на работу. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сургуте по итогам 2024 года снизился прирост иностранцев и жителей других регионов России. Об этом сообщил в своем отчете глава города Максим Слепов.  «Тенденция снижения уровня миграционного прироста определяется стабилизацией миграционных потоков на фоне завершения перестройки производственно-логистических цепочек в условиях адаптации рынка к новым условиям функционирования. А также изменениями в законодательстве, регулирующим данную сферу», — приводит слова Слепова «Сургутская трибуна». Прирост мигрантов по итогам прошедшего года превысил рождаемость в 1,7 раз. При этом в 2023 году этот показатель был значительно выше. Тогда он равнялся 2,9 раз. Также продолжается рост населения города. За год жителей в нем стало более чем на девять тысяч больше. К концу же 2025 ожидается, что количество сургутян преодолеет отметку в 430 тысяч человек.  Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО мигрантам запретили работать врачами, нянями и парикмахерами. Правительство продлило запрет на 2025 год и расширило список сфер, где иностранные специалисты не смогут устроиться на работу. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...