В Сургуте замедлился миграционный прирост

В Сургуте по итогам 2024 года снизился прирост иностранцев и жителей других регионов России. Об этом сообщил в своем отчете глава города Максим Слепов.
«Тенденция снижения уровня миграционного прироста определяется стабилизацией миграционных потоков на фоне завершения перестройки производственно-логистических цепочек в условиях адаптации рынка к новым условиям функционирования. А также изменениями в законодательстве, регулирующим данную сферу», — приводит слова Слепова «Сургутская трибуна».
Прирост мигрантов по итогам прошедшего года превысил рождаемость в 1,7 раз. При этом в 2023 году этот показатель был значительно выше. Тогда он равнялся 2,9 раз.
Также продолжается рост населения города. За год жителей в нем стало более чем на девять тысяч больше. К концу же 2025 ожидается, что количество сургутян преодолеет отметку в 430 тысяч человек.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО мигрантам запретили работать врачами, нянями и парикмахерами. Правительство продлило запрет на 2025 год и расширило список сфер, где иностранные специалисты не смогут устроиться на работу.
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