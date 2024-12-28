В ХМАО мигрантам запретили работать врачами, нянями и парикмахерами

Правительство ХМАО расширило список сфер, в которых иностранным гражданам запрещено работать. В 2025 году мигранты не смогут работать в сфере здравоохранения, энергетики, бытового обслуживания населения и ухода. Соответствующее постановление подписал глава округа Руслан Кухарук.
«Документом продлевается на 2025 год действие запретов на работу иностранным гражданам по 8 видам экономической деятельности. При этом определены 14 новых видов деятельности, на которые также распространяется запрет, — в сфере здравоохранения, энергетики, очистки и распределения воды, бытового обслуживания населения и ухода, предоставления финансовых услуг», — рассказали в telegram-канале окружного правительства.
Так мигранты в ХМАО не смогут работать в сферах здравоохранения, обеспечения электроэнергии, газа и пара, предоставлять финансовые услуги, кроме страхования и пенсионного обеспечения. Также запрет коснется предоставления услуг парикмахерскими, салонами красоты, ухода за детьми, ремонта бытовой техники, обуви и мебели.
Новые запреты губернатор ХМАО Руслан Кухарук анонсировал во время прямой линии. Постановление подписанное им прошло общественные слушания и антимонопольную экспертизу.
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