28 декабря 2024

В ХМАО мигрантам запретили работать врачами, нянями и парикмахерами

В ХМАО расширили список сфер, где запрещено работать мигрантам
© Служба новостей «URA.RU»
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В список попали 22 вида экономической деятельности, среди которых 14 - новые
В список попали 22 вида экономической деятельности, среди которых 14 - новые Фото:

Правительство ХМАО расширило список сфер, в которых иностранным гражданам запрещено работать. В 2025 году мигранты не смогут работать в сфере здравоохранения, энергетики, бытового обслуживания населения и ухода. Соответствующее постановление подписал глава округа Руслан Кухарук. 

«Документом продлевается на 2025 год действие запретов на работу иностранным гражданам по 8 видам экономической деятельности. При этом определены 14 новых видов деятельности, на которые также распространяется запрет, — в сфере здравоохранения, энергетики, очистки и распределения воды, бытового обслуживания населения и ухода, предоставления финансовых услуг», — рассказали в telegram-канале окружного правительства. 

Так мигранты в ХМАО не смогут работать в сферах здравоохранения, обеспечения электроэнергии, газа и пара, предоставлять финансовые услуги, кроме страхования и пенсионного обеспечения. Также запрет коснется предоставления услуг парикмахерскими, салонами красоты, ухода за детьми, ремонта бытовой техники, обуви и мебели.

Новые запреты губернатор ХМАО Руслан Кухарук анонсировал во время прямой линии. Постановление подписанное им прошло общественные слушания и антимонопольную экспертизу. 

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Правительство ХМАО расширило список сфер, в которых иностранным гражданам запрещено работать. В 2025 году мигранты не смогут работать в сфере здравоохранения, энергетики, бытового обслуживания населения и ухода. Соответствующее постановление подписал глава округа Руслан Кухарук.  «Документом продлевается на 2025 год действие запретов на работу иностранным гражданам по 8 видам экономической деятельности. При этом определены 14 новых видов деятельности, на которые также распространяется запрет, — в сфере здравоохранения, энергетики, очистки и распределения воды, бытового обслуживания населения и ухода, предоставления финансовых услуг», — рассказали в telegram-канале окружного правительства.  Так мигранты в ХМАО не смогут работать в сферах здравоохранения, обеспечения электроэнергии, газа и пара, предоставлять финансовые услуги, кроме страхования и пенсионного обеспечения. Также запрет коснется предоставления услуг парикмахерскими, салонами красоты, ухода за детьми, ремонта бытовой техники, обуви и мебели. Новые запреты губернатор ХМАО Руслан Кухарук анонсировал во время прямой линии. Постановление подписанное им прошло общественные слушания и антимонопольную экспертизу. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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