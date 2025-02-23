23 февраля 2025

Циклон из Средней Азии принесет в Челябинск метели и снегопады

© Служба новостей «URA.RU»
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В середине недели ожидаются снегопады и метели
В середине недели ожидаются снегопады и метели Фото:

Господствующий над Средней Азией циклон затронет и Челябинскую область, вызвав метели и снегопады. Об этом сообщили в челябинском гидрометцентре.

«Господствующий над Средней Азией высотный циклон и формирующиеся под его влиянием в приземном поле давления молодые циклоны „заглянут“ и на Южный Урал. Их визиты будут сопровождаться осадками, наиболее интенсивными в середине недели, небольшим усилением ветра и слабыми метелями в зоне интенсивных осадков», — сообщили в гидрометцентре.

По прогнозам синоптиков, к концу рабочей недели влияние циклонов из Средней Азии прервется. В выходные дни Челябинская область уже окажется на далекой периферии Северных циклонов — выпадение осадков в эти дни ожидается только местами. При этом температурный фон в течение недели ожидается комфортным. Наибольшие суточные перепады температур будут наблюдаться при безоблачной погоде.

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Господствующий над Средней Азией циклон затронет и Челябинскую область, вызвав метели и снегопады. Об этом сообщили в челябинском гидрометцентре. «Господствующий над Средней Азией высотный циклон и формирующиеся под его влиянием в приземном поле давления молодые циклоны „заглянут“ и на Южный Урал. Их визиты будут сопровождаться осадками, наиболее интенсивными в середине недели, небольшим усилением ветра и слабыми метелями в зоне интенсивных осадков», — сообщили в гидрометцентре. По прогнозам синоптиков, к концу рабочей недели влияние циклонов из Средней Азии прервется. В выходные дни Челябинская область уже окажется на далекой периферии Северных циклонов — выпадение осадков в эти дни ожидается только местами. При этом температурный фон в течение недели ожидается комфортным. Наибольшие суточные перепады температур будут наблюдаться при безоблачной погоде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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