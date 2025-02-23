Циклон из Средней Азии принесет в Челябинск метели и снегопады

Господствующий над Средней Азией циклон затронет и Челябинскую область, вызвав метели и снегопады. Об этом сообщили в челябинском гидрометцентре.
«Господствующий над Средней Азией высотный циклон и формирующиеся под его влиянием в приземном поле давления молодые циклоны „заглянут“ и на Южный Урал. Их визиты будут сопровождаться осадками, наиболее интенсивными в середине недели, небольшим усилением ветра и слабыми метелями в зоне интенсивных осадков», — сообщили в гидрометцентре.
По прогнозам синоптиков, к концу рабочей недели влияние циклонов из Средней Азии прервется. В выходные дни Челябинская область уже окажется на далекой периферии Северных циклонов — выпадение осадков в эти дни ожидается только местами. При этом температурный фон в течение недели ожидается комфортным. Наибольшие суточные перепады температур будут наблюдаться при безоблачной погоде.
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