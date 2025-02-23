Росстат назвал товары, которые больше всего подорожали в ХМАО

В Югре годовая инфляция в январе ускорилась до 9,07% после 7,91% месяцем ранее. Больше всего подорожала одежда, техника и золото, такие данные приводит Росстат.
«В январе цены на непродовольственные товары были на 5,87% выше, чем годом ранее, в декабре 2024 года — на 5,40%», — сообщает Центробанк со ссылкой на данные Росстата. Из-за увеличения затрат производителей и поставщиков одежды на оплату труда, транспортировку и ранее произошедшего ослабления рубля больше всего ускорился годовой рост цен на одежду и белье. За год эта категория товаров подорожала на 5, 32%.
Высокий спрос и произошедшее ранее ослабление рубля привели к увеличению годовых темпов прироста цен на холодильники. В целом рост инфляции на электротовары и бытовые приборы составил 6.70% за год. В январе из-за роста цен на золото в годовом сопоставлении обручальные кольца дорожали быстрее, чем в декабре.
Ране URA.RU сообщало, что жители ХМАО стали массово скупать золото и платину. По темпу прироста таких инвестиций округ вошел в топ-10 регионов России и стал первым в УрФО.
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