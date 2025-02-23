23 февраля 2025

Росстат назвал товары, которые больше всего подорожали в ХМАО

В Югре ускорился рост цен на одежду, технику и золото
© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО подорожали холодильники, одежда и золото
В ХМАО подорожали холодильники, одежда и золото Фото:

В Югре годовая инфляция в январе ускорилась до 9,07% после 7,91% месяцем ранее. Больше всего подорожала одежда, техника и золото, такие данные приводит Росстат.

«В январе цены на непродовольственные товары были на 5,87% выше, чем годом ранее, в декабре 2024 года — на 5,40%», — сообщает Центробанк со ссылкой на данные Росстата. Из-за увеличения затрат производителей и поставщиков одежды на оплату труда, транспортировку и ранее произошедшего ослабления рубля больше всего ускорился годовой рост цен на одежду и белье. За год эта категория товаров подорожала на 5, 32%.

Высокий спрос и произошедшее ранее ослабление рубля привели к увеличению годовых темпов прироста цен на холодильники. В целом рост инфляции на электротовары и бытовые приборы составил 6.70% за год. В январе из-за роста цен на золото в годовом сопоставлении обручальные кольца дорожали быстрее, чем в декабре.

Ране URA.RU сообщало, что жители ХМАО стали массово скупать золото и платину. По темпу прироста таких инвестиций округ вошел в топ-10 регионов России и стал первым в УрФО. 

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В Югре годовая инфляция в январе ускорилась до 9,07% после 7,91% месяцем ранее. Больше всего подорожала одежда, техника и золото, такие данные приводит Росстат. «В январе цены на непродовольственные товары были на 5,87% выше, чем годом ранее, в декабре 2024 года — на 5,40%», — сообщает Центробанк со ссылкой на данные Росстата. Из-за увеличения затрат производителей и поставщиков одежды на оплату труда, транспортировку и ранее произошедшего ослабления рубля больше всего ускорился годовой рост цен на одежду и белье. За год эта категория товаров подорожала на 5, 32%. Высокий спрос и произошедшее ранее ослабление рубля привели к увеличению годовых темпов прироста цен на холодильники. В целом рост инфляции на электротовары и бытовые приборы составил 6.70% за год. В январе из-за роста цен на золото в годовом сопоставлении обручальные кольца дорожали быстрее, чем в декабре. Ране URA.RU сообщало, что жители ХМАО стали массово скупать золото и платину. По темпу прироста таких инвестиций округ вошел в топ-10 регионов России и стал первым в УрФО. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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