В ХМАО жители стали массово скупать золото и платину

Югорчане переводят свои накопления из долларов и евро в золото, серебро, платину и палладий, накопив уже почти 400 кг драгоценных металлов. По темпу прироста таких инвестиций округ вошел в топ-10 регионов России и стал первым в УрФО, рассказали URA.RU в ВТБ.
«Сейчас югорчане хранят на обезличенных металлических счетах почти 400 кг серебра, золота, платины и палладия вместе взятых. По темпу прироста таких округ вошел в топ-10 регионов России и стал первым в УрФО, — сообщил URA.RU управляющий ВТБ в ХМАО-Югре Виталий Мосунов.
За год портфель клиентов ВТБ банка в ХМАО в драгоценных металлах вырос в 2,5 раза. Запасы драгоценных металлов югорчан одни из самых крупных в УрФО. Больше только у свердловчан — 711 кг. Портфель челябинцев составляет 262 кг, тюменцев — 177 кг.
Золото подорожало за год более чем на 40%, платина за два года — на треть, серебро — почти в 2 раза, объяснили эксперты кредитной организации спрос на драгоценные металлы. Приобрести их можно не только за рубли, но и за валюту, что и делали югорчане, меняя имеющиеся доллары и евро на золото.
Ранее URA.RU сообщало, что ХМАО попал в топ-10 регионов по объемам вкладов на душу населения. Регион расположился на седьмой и девятой строчке рейтинга соответственно.
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