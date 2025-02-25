В Екатеринбурге снизилось на 64% количество новых случаев ВИЧ

В Екатеринбурге за последние десять лет количество новых случаев заражения ВИЧ-инфекций снизилось на 64%. Об этом рассказала глава управления по вопросам охраны здоровья департамента соцполитики мэрии Оксана Кучкасова в ходе заседания в гордуме.
«По данным Областного центра профилактики и борьбы со СПИД, зафиксировано снижение новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией. А за десять лет этот показатель в Екатеринбурге снизился на 64%», — передает пресс-служба мэрии слова Кучкасовой. Она отметила сокращение количества новых случаев заражения среди молодежи до 30 лет.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге число заражений ВИЧ-инфекцией снизилось почти на 20% по сравнению с 2023 годом. Показатель снизился во всех районах города, кроме Железнодорожного и Кировского.
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