В Екатеринбурге снизилось на 64% количество новых случаев ВИЧ

26 февраля 2025 в 10:23 Размер текста - 17 +

Молодежь до 30 лет стала реже заражаться ВИЧ-инфекцией Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге за последние десять лет количество новых случаев заражения ВИЧ-инфекций снизилось на 64%. Об этом рассказала глава управления по вопросам охраны здоровья департамента соцполитики мэрии Оксана Кучкасова в ходе заседания в гордуме. «По данным Областного центра профилактики и борьбы со СПИД, зафиксировано снижение новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией. А за десять лет этот показатель в Екатеринбурге снизился на 64%», — передает пресс-служба мэрии слова Кучкасовой. Она отметила сокращение количества новых случаев заражения среди молодежи до 30 лет. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге число заражений ВИЧ-инфекцией снизилось почти на 20% по сравнению с 2023 годом. Показатель снизился во всех районах города, кроме Железнодорожного и Кировского. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге за последние десять лет количество новых случаев заражения ВИЧ-инфекций снизилось на 64%. Об этом рассказала глава управления по вопросам охраны здоровья департамента соцполитики мэрии Оксана Кучкасова в ходе заседания в гордуме. «По данным Областного центра профилактики и борьбы со СПИД, зафиксировано снижение новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией. А за десять лет этот показатель в Екатеринбурге снизился на 64%», — передает пресс-служба мэрии слова Кучкасовой. Она отметила сокращение количества новых случаев заражения среди молодежи до 30 лет. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге число заражений ВИЧ-инфекцией снизилось почти на 20% по сравнению с 2023 годом. Показатель снизился во всех районах города, кроме Железнодорожного и Кировского.