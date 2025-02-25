25 февраля 2025

В Екатеринбурге снизилось на 64% количество новых случаев ВИЧ

© Служба новостей «URA.RU»
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Обсуждение в офисе проекта "Чтобы жить". Екатеринбург, сдача анализов, тест на вич по слюне
Молодежь до 30 лет стала реже заражаться ВИЧ-инфекцией Фото:

В Екатеринбурге за последние десять лет количество новых случаев заражения ВИЧ-инфекций снизилось на 64%. Об этом рассказала глава управления по вопросам охраны здоровья департамента соцполитики мэрии Оксана Кучкасова в ходе заседания в гордуме.

«По данным Областного центра профилактики и борьбы со СПИД, зафиксировано снижение новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией. А за десять лет этот показатель в Екатеринбурге снизился на 64%», — передает пресс-служба мэрии слова Кучкасовой. Она отметила сокращение количества новых случаев заражения среди молодежи до 30 лет.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге число заражений ВИЧ-инфекцией снизилось почти на 20% по сравнению с 2023 годом. Показатель снизился во всех районах города, кроме Железнодорожного и Кировского.

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В Екатеринбурге за последние десять лет количество новых случаев заражения ВИЧ-инфекций снизилось на 64%. Об этом рассказала глава управления по вопросам охраны здоровья департамента соцполитики мэрии Оксана Кучкасова в ходе заседания в гордуме. «По данным Областного центра профилактики и борьбы со СПИД, зафиксировано снижение новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией. А за десять лет этот показатель в Екатеринбурге снизился на 64%», — передает пресс-служба мэрии слова Кучкасовой. Она отметила сокращение количества новых случаев заражения среди молодежи до 30 лет. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге число заражений ВИЧ-инфекцией снизилось почти на 20% по сравнению с 2023 годом. Показатель снизился во всех районах города, кроме Железнодорожного и Кировского.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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