Скандального свердловского авторитета Гасанова оставили под арестом. Фото

26 февраля 2025 в 11:29 Размер текста - 17 +

Следствие считает, что в 2024-м Гасанов обрел статус «смотрящего» за регионом Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Уголовное дело «решалы» Марселя Гасанова Свердловский областной суд оставил под стражей криминального авторитета Марселя Гасанова, обвиняемого в занятии высшего положения в преступном мире. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Заслушав выступления сторон, суд оставил апелляционную жалобу защиты без удовлетворения. Марсель Гасанов останется под стражей», — огласила судья. Об уголовном преследовании Гасанова стало известно 11 февраля. В тот день сотрудники МВД и ФСБ провели у него дома обыски. После авторитета доставили в отдел полиции, там ему вменили 210.1 УК РФ (Занятие высшего положения в преступной иерархии). Следствие считает, что в 2024-м он обрел статус «смотрящего» за Свердловской областью. Сам Марсель назвал дело сфальсифицированным. Его арестовали до 9 апреля. Подробнее об этом, — в сюжете URA.RU. Гасанов — известный в криминальных кругах «решала». Его называют связным вора в законе Ахмеда Домбаева (Ахмед Шалинский), которого короновали во время отбывания десятилетнего срока в колонии за мошенничество. Сам Марсель отбывал наказание как минимум один раз: он отсидел шесть лет за разбой. Также его судили за хранение оружия, но дали условное наказание. В прошлом году Гасанов регулярно попадал в скандалы. Его обвиняли в избиении силовика в башне «Исеть» и сотрудницы элитного интим-салона. Фото: Сергей Бодров / URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский областной суд оставил под стражей криминального авторитета Марселя Гасанова, обвиняемого в занятии высшего положения в преступном мире. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Заслушав выступления сторон, суд оставил апелляционную жалобу защиты без удовлетворения. Марсель Гасанов останется под стражей», — огласила судья. Об уголовном преследовании Гасанова стало известно 11 февраля. В тот день сотрудники МВД и ФСБ провели у него дома обыски. После авторитета доставили в отдел полиции, там ему вменили 210.1 УК РФ (Занятие высшего положения в преступной иерархии). Следствие считает, что в 2024-м он обрел статус «смотрящего» за Свердловской областью. Сам Марсель назвал дело сфальсифицированным. Его арестовали до 9 апреля. Подробнее об этом, — в сюжете URA.RU. Гасанов — известный в криминальных кругах «решала». Его называют связным вора в законе Ахмеда Домбаева (Ахмед Шалинский), которого короновали во время отбывания десятилетнего срока в колонии за мошенничество. Сам Марсель отбывал наказание как минимум один раз: он отсидел шесть лет за разбой. Также его судили за хранение оружия, но дали условное наказание. В прошлом году Гасанов регулярно попадал в скандалы. Его обвиняли в избиении силовика в башне «Исеть» и сотрудницы элитного интим-салона.