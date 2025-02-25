25 февраля 2025

Скандального свердловского авторитета Гасанова оставили под арестом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения криминальному авторитету Марселю Гасанову. Екатеринбург , гасанов марсель
Следствие считает, что в 2024-м Гасанов обрел статус «смотрящего» за регионом Фото:
новость из сюжета
Уголовное дело «решалы» Марселя Гасанова

Свердловский областной суд оставил под стражей криминального авторитета Марселя Гасанова, обвиняемого в занятии высшего положения в преступном мире. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«Заслушав выступления сторон, суд оставил апелляционную жалобу защиты без удовлетворения. Марсель Гасанов останется под стражей», — огласила судья.

Об уголовном преследовании Гасанова стало известно 11 февраля. В тот день сотрудники МВД и ФСБ провели у него дома обыски. После авторитета доставили в отдел полиции, там ему вменили 210.1 УК РФ (Занятие высшего положения в преступной иерархии). Следствие считает, что в 2024-м он обрел статус «смотрящего» за Свердловской областью. Сам Марсель назвал дело сфальсифицированным. Его арестовали до 9 апреля. Подробнее об этом, — в сюжете URA.RU.

Гасанов — известный в криминальных кругах «решала». Его называют связным вора в законе Ахмеда Домбаева (Ахмед Шалинский), которого короновали во время отбывания десятилетнего срока в колонии за мошенничество. Сам Марсель отбывал наказание как минимум один раз: он отсидел шесть лет за разбой. Также его судили за хранение оружия, но дали условное наказание.

В прошлом году Гасанов регулярно попадал в скандалы. Его обвиняли в избиении силовика в башне «Исеть» и сотрудницы элитного интим-салона.

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Свердловский областной суд оставил под стражей криминального авторитета Марселя Гасанова, обвиняемого в занятии высшего положения в преступном мире. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Заслушав выступления сторон, суд оставил апелляционную жалобу защиты без удовлетворения. Марсель Гасанов останется под стражей», — огласила судья. Об уголовном преследовании Гасанова стало известно 11 февраля. В тот день сотрудники МВД и ФСБ провели у него дома обыски. После авторитета доставили в отдел полиции, там ему вменили 210.1 УК РФ (Занятие высшего положения в преступной иерархии). Следствие считает, что в 2024-м он обрел статус «смотрящего» за Свердловской областью. Сам Марсель назвал дело сфальсифицированным. Его арестовали до 9 апреля. Подробнее об этом, — в сюжете URA.RU. Гасанов — известный в криминальных кругах «решала». Его называют связным вора в законе Ахмеда Домбаева (Ахмед Шалинский), которого короновали во время отбывания десятилетнего срока в колонии за мошенничество. Сам Марсель отбывал наказание как минимум один раз: он отсидел шесть лет за разбой. Также его судили за хранение оружия, но дали условное наказание. В прошлом году Гасанов регулярно попадал в скандалы. Его обвиняли в избиении силовика в башне «Исеть» и сотрудницы элитного интим-салона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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