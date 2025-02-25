«Примерьте пуховик полярника»: РГО открывает в ХМАО выставку, посвященную арктической экспедиции

Русское географическое общество (РГО) запускает в Нижневартовском госуниверситете проект, посвященный экологической экспедиции в арктическое село Хатанга. Для гостей подготовили тематические фотовыставки и интерактивные экскурсии. Желающие также смогут примерить пуховик полярника, сообщили URA.RU в пресс-службе НВГУ.
«Проект „Хатанга. Наследие“ зародился как продолжение комплексной экологической экспедиции РГО в Арктике. На протяжении двух лет велась работа по очистке береговой линии села Хатанга от металла. Результатом работы волонтеров стал не только чистый берег холодной реки, а и фото и видео, из которых получилась полноценная фотовыставка», — прокомментировали в пресс-службе вуза.
Посетителям устроят встречу с представителями РГО в главном корпусе НВГУ, где также покажут видеоролики с самой экспедиции. А волонтеры, побывавшие в Арктике, поделятся своим опытом. Аналогичную выставку открыли в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Нижнем Новгороде и Великом Новгороде. В ХМАО же Нижневартовск стал единственным городом для размещения экспозиции.
Ранее URA.RU сообщало, что РГО в ХМАО возглавил исследователь и журналист Дмитрий Сотников. Бывший руководитель Михаил Савченко покинул округ.
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