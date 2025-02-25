25 февраля 2025

«Примерьте пуховик полярника»: РГО открывает в ХМАО выставку, посвященную арктической экспедиции

Члены РГО расскажут югорчанам об экспедиции в арктическое село Хатанга
© Служба новостей «URA.RU»
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РГО открывает в НВГУ единственную в ХМАО выставку об арктической экспедиции
РГО открывает в НВГУ единственную в ХМАО выставку об арктической экспедиции Фото:

Русское географическое общество (РГО) запускает в Нижневартовском госуниверситете проект, посвященный экологической экспедиции в арктическое село Хатанга. Для гостей подготовили тематические фотовыставки и интерактивные экскурсии. Желающие также смогут примерить пуховик полярника, сообщили URA.RU в пресс-службе НВГУ.

«Проект „Хатанга. Наследие“ зародился как продолжение комплексной экологической экспедиции РГО в Арктике. На протяжении двух лет велась работа по очистке береговой линии села Хатанга от металла. Результатом работы волонтеров стал не только чистый берег холодной реки, а и фото и видео, из которых получилась полноценная фотовыставка», — прокомментировали в пресс-службе вуза.

Посетителям устроят встречу с представителями РГО в главном корпусе НВГУ, где также покажут видеоролики с самой экспедиции. А волонтеры, побывавшие в Арктике, поделятся своим опытом. Аналогичную выставку открыли в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Нижнем Новгороде и Великом Новгороде. В ХМАО же Нижневартовск стал единственным городом для размещения экспозиции.

Ранее URA.RU сообщало, что РГО в ХМАО возглавил исследователь и журналист Дмитрий Сотников. Бывший руководитель Михаил Савченко покинул округ.

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Русское географическое общество (РГО) запускает в Нижневартовском госуниверситете проект, посвященный экологической экспедиции в арктическое село Хатанга. Для гостей подготовили тематические фотовыставки и интерактивные экскурсии. Желающие также смогут примерить пуховик полярника, сообщили URA.RU в пресс-службе НВГУ. «Проект „Хатанга. Наследие“ зародился как продолжение комплексной экологической экспедиции РГО в Арктике. На протяжении двух лет велась работа по очистке береговой линии села Хатанга от металла. Результатом работы волонтеров стал не только чистый берег холодной реки, а и фото и видео, из которых получилась полноценная фотовыставка», — прокомментировали в пресс-службе вуза. Посетителям устроят встречу с представителями РГО в главном корпусе НВГУ, где также покажут видеоролики с самой экспедиции. А волонтеры, побывавшие в Арктике, поделятся своим опытом. Аналогичную выставку открыли в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Нижнем Новгороде и Великом Новгороде. В ХМАО же Нижневартовск стал единственным городом для размещения экспозиции. Ранее URA.RU сообщало, что РГО в ХМАО возглавил исследователь и журналист Дмитрий Сотников. Бывший руководитель Михаил Савченко покинул округ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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