В Мурино на мать, оставившую троих детей без присмотра, СК завел уголовное дело

В Мурино произошел случай жестокого обращения с малолетними детьми. На мать троих детей возбудили уголовное дело, она понесет ответственность за истязание двух и более несовершеннолетних. Об этом сообщает СУ СК России по Ленинградской области.
«В СМИ опубликована информация о том, что во Всеволожском районе Ленинградской области мать умышленно лишала воды и еды своих трех малолетних детей. По данному факту незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, связанного с истязанием двух и более несовершеннолетних», — пишет СУ СК России по Ленинградской области в официальном telegram-канале.
В городе Мурино Всеволожского района Ленобласти 40-летняя мать трех несовершеннолетних детей, систематически подвергала их жестокому обращению, в том числе лишала пищи и воды. Обвиняемая оставляла детей на продолжительное время одних в квартире без надзора взрослых. Действия матери были направлены на умышленное причинение психических страданий.
Женщина была задержана, в настоящее время она допрашивается для выяснения всех обстоятельств дела. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство о заключении под стражу. Дети были изъяты из семьи и помещены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. Решается вопрос о дальнейшей судьбе детей и возможности передачи их под опеку. Следственные органы продолжают проводить необходимые следственные действия для установления всех фактов дела, а также причин и условий, способствовавших произошедшему.
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