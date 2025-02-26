Музыканты Свердловской филармонии устроили необычный концерт под звездным куполом. В планетарии в Верхней Пышме презентовали тему предстоящего фестиваля Bach Fest, который стартует с 1 марта. В этом году мероприятие посвящено 340-летию Иоганна Себастьяна Баха, в программе — органная дуэль, выступление мирового рекордсмена и многое другое.
Как рассказали журналистам организаторы, планетарий стал не случайным местом для презентации нового сезона. Музыка Баха считается космической, поэтому восемь предстоящих концертов будут сопоставлены с восемью планетами Солнечной системы.
Фестиваль откроет суперфинал органного турнира. Слушателям предстоит выбрать «органного короля»: за этот титул будут бороться представительница из Японии Хироко Иноуэ, органист калининградского Кафедрального собора Мансур Юсупов и победитель зимней дуэли Иван Царев. Билеты на концерт уже не достать.
Также в программе — сольное выступление российского органиста Александра Фисейского. Музыкант включен в Книгу рекордов планеты за 19-часовое исполнение всех баховских сочинений. В рамках фестиваля пройдут концерты для детей, будут выступать скрипачи и пианисты.
На торжественном закрытии прозвучат три величайших произведения Баха, их исполнит Симфонический хор и Большой оркестр. Bach Fest пройдет с 1 по 31 марта.
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