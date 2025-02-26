Японка устроит дуэль с русскими в Екатеринбурге. Видео

На Bach Fest в Екатеринбурге пройдет органная дуэль
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Органная дуэль будет первым концертом в рамках фестиваля
Органная дуэль будет первым концертом в рамках фестиваля Фото:

Музыканты Свердловской филармонии устроили необычный концерт под звездным куполом. В планетарии в Верхней Пышме презентовали тему предстоящего фестиваля Bach Fest, который стартует с 1 марта. В этом году мероприятие посвящено 340-летию Иоганна Себастьяна Баха, в программе — органная дуэль, выступление мирового рекордсмена и многое другое.

Как рассказали журналистам организаторы, планетарий стал не случайным местом для презентации нового сезона. Музыка Баха считается космической, поэтому восемь предстоящих концертов будут сопоставлены с восемью планетами Солнечной системы.

Фестиваль откроет суперфинал органного турнира. Слушателям предстоит выбрать «органного короля»: за этот титул будут бороться представительница из Японии Хироко Иноуэ, органист калининградского Кафедрального собора Мансур Юсупов и победитель зимней дуэли Иван Царев. Билеты на концерт уже не достать.

Также в программе — сольное выступление российского органиста Александра Фисейского. Музыкант включен в Книгу рекордов планеты за 19-часовое исполнение всех баховских сочинений. В рамках фестиваля пройдут концерты для детей, будут выступать скрипачи и пианисты.

На торжественном закрытии прозвучат три величайших произведения Баха, их исполнит Симфонический хор и Большой оркестр. Bach Fest пройдет с 1 по 31 марта.

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Музыканты Свердловской филармонии устроили необычный концерт под звездным куполом. В планетарии в Верхней Пышме презентовали тему предстоящего фестиваля Bach Fest, который стартует с 1 марта. В этом году мероприятие посвящено 340-летию Иоганна Себастьяна Баха, в программе — органная дуэль, выступление мирового рекордсмена и многое другое. Как рассказали журналистам организаторы, планетарий стал не случайным местом для презентации нового сезона. Музыка Баха считается космической, поэтому восемь предстоящих концертов будут сопоставлены с восемью планетами Солнечной системы. Фестиваль откроет суперфинал органного турнира. Слушателям предстоит выбрать « органного короля»:  за этот титул будут бороться представительница из Японии Хироко Иноуэ, органист калининградского Кафедрального собора Мансур Юсупов и победитель зимней дуэли Иван Царев. Билеты на концерт уже не достать. Также в программе — сольное выступление российского органиста Александра Фисейского. Музыкант включен в Книгу рекордов планеты за 19-часовое исполнение всех баховских сочинений. В рамках фестиваля пройдут концерты для детей, будут выступать скрипачи и пианисты. На торжественном закрытии прозвучат три величайших произведения Баха, их исполнит Симфонический хор и Большой оркестр. Bach Fest пройдет с 1 по 31 марта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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