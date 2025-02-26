Защита челябинского министра Нечаева обжаловала арест

Защита министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева и других фигурантов громкого уголовного дела обжаловала их аресты по делу о растрате и хищении трех миллиардов рублей. Об этом сообщили в московском суде.
«Апелляционная жалоба зарегистрирована на постановление суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Алексея Нечаева. А также от других фигурантов», — заявил представитель суда РИА Новости.
О задержании Нечаева, министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, стало известно 19 февраля. Его доставили в следственный отдел, где начались обыски как в его кабинете, так и по месту проживания. Сотрудники правоохранительных органов произвели изъятие документов.
В пятницу, 21 февраля, Мещанский районный суд Москвы отправил Нечаева в следственный изолятор до 10 апреля. Вместе с министром под следствие попал первый замначальника правового управления миндора Станислав Куликов.
Одновременно с Алексеем Нечаевым были задержаны экс-руководители АО «Южуралмост» Александр Зырянов и Константин Зарипов. Зырянова, занимавшего должность директора ООО «Технопарк», обвиняют по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ, предусматривающей наказание за растрату в особо крупном размере. Судом было принято решение о его аресте на срок один месяц и 22 дня.Ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Зарипова также было удовлетворено.
Бывший министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Дмитрий Микулик также был доставлен в Мещанский суд Москвы. Как и Нечаеву, ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 10 апреля. Суд отклонил ходатайство защитника о применении более мягкой меры пресечения. Микулик занимал пост министра в период управления регионом экс-губернатором Борисом Дубровским.
С февраля 2015 года по апрель 2019 года организованная группа присвоила почти 2,97 млрд рублей при выполнении 60 государственных контрактов. Эти договора были подписаны между министерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области и компаниями «Южуралавтобан» и «Южуралмост». Чиновников подозревают в растрате государственных средств, а представителей бизнеса — в их хищении.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!