Соцфонд ХМАО опубликовал график выплат пособий и пенсий в марте

Отделение Социального фонда Югры оповестило жителей о датах выплат пенсий и пособий в марте этого года. О графике сообщили в региональном СФР.
«Если дата выплаты приходится на выходной или праздничный день, то деньги должны быть переведены заранее», — сказано в сообщении. Также в Социальном фонде сообщили, что выплаты перечисляются в течение дня — если деньги не поступили на счет утром, то нужно дождаться зачисления суммы до вечера.
График выплат:
3 марта
– единое пособие на детей до 17 лет и беременным
– пособие по беременности и родам
– пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям
– пособие на ребенка военнослужащего по призыву либо мобилизованного
5 марта
— ежемесячная выплата из средств материнского капитала
7 марта
— пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим родителям.
5, 10, 18, 21 марта
— пенсия
По почте выплаты доставляются с 4-го по 30-е число месяца. Это зависит от графика почтового отделения.
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