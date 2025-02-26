26 февраля 2025

Соцфонд ХМАО опубликовал график выплат пособий и пенсий в марте

© Служба новостей «URA.RU»
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График выплат пособий и пенсий в Югре
График выплат пособий и пенсий в Югре Фото:

Отделение Социального фонда Югры оповестило жителей о датах выплат пенсий и пособий в марте этого года. О графике сообщили в региональном СФР.

«Если дата выплаты приходится на выходной или праздничный день, то деньги должны быть переведены заранее», — сказано в сообщении. Также в Социальном фонде сообщили, что выплаты перечисляются в течение дня — если деньги не поступили на счет утром, то нужно дождаться зачисления суммы до вечера.

График выплат:

3 марта

– единое пособие на детей до 17 лет и беременным

– пособие по беременности и родам

– пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям

– пособие на ребенка военнослужащего по призыву либо мобилизованного

5 марта

— ежемесячная выплата из средств материнского капитала

7 марта

— пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим родителям.

5, 10, 18, 21 марта

— пенсия

По почте выплаты доставляются с 4-го по 30-е число месяца. Это зависит от графика почтового отделения.

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Отделение Социального фонда Югры оповестило жителей о датах выплат пенсий и пособий в марте этого года. О графике сообщили в региональном СФР. «Если дата выплаты приходится на выходной или праздничный день, то деньги должны быть переведены заранее», — сказано в сообщении. Также в Социальном фонде сообщили, что выплаты перечисляются в течение дня — если деньги не поступили на счет утром, то нужно дождаться зачисления суммы до вечера. График выплат: 3 марта – единое пособие на детей до 17 лет и беременным – пособие по беременности и родам – пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям – пособие на ребенка военнослужащего по призыву либо мобилизованного 5 марта — ежемесячная выплата из средств материнского капитала 7 марта — пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим родителям. 5, 10, 18, 21 марта — пенсия По почте выплаты доставляются с 4-го по 30-е число месяца. Это зависит от графика почтового отделения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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