26 февраля 2025

Учителя Нефтеюганска поругались с чиновником мэрии из-за зарплаты

© Служба новостей «URA.RU»
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Учителя пожаловались на обвинения чиновника
Учителя пожаловались на обвинения чиновника Фото:

Учителя школы №13 в Нефтеюганске пожаловались на неоднозначную реакцию главы департамента образования города Дмитрия Бородина на просьбу педагогов назначить стимулирующие выплаты. Об этом URA.RU рассказали сами педагоги.

«На встречу глава пришел не с целью знакомства с коллективом, по мнению педагогов, и не с целью ознакомления с проблемами школы. Новоиспеченный руководитель, возможно, по неопытности, позволил себе публично, неоднократно, используя служебное положение, оклеветать председателя трудового коллектива школы в фальсификации коллективного обращения к главе города», — сообщила одна из учительниц.

По словам преподавателей, в ходе встречи чиновник якобы просил учителей отозвать свои подписи, а на вопросы педагогов отвечал одним словом — «саботаж». Также педагоги сообщили, что ни одного предложения по решению проблем с выплатами не прозвучало.

В департамент образования Нефтеюганска направлен официальный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU сообщало, что учителя ХМАО массово жалуются властям на отсутствие выплат. Обращение с жалобами подписали 75 работников школы №13 и зарегистрировали в приемной главы города Нефтеюганска.

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Учителя школы №13 в Нефтеюганске пожаловались на неоднозначную реакцию главы департамента образования города Дмитрия Бородина на просьбу педагогов назначить стимулирующие выплаты. Об этом URA.RU рассказали сами педагоги. «На встречу глава пришел не с целью знакомства с коллективом, по мнению педагогов, и не с целью ознакомления с проблемами школы. Новоиспеченный руководитель, возможно, по неопытности, позволил себе публично, неоднократно, используя служебное положение, оклеветать председателя трудового коллектива школы в фальсификации коллективного обращения к главе города», — сообщила одна из учительниц. По словам преподавателей, в ходе встречи чиновник якобы просил учителей отозвать свои подписи, а на вопросы педагогов отвечал одним словом — «саботаж». Также педагоги сообщили, что ни одного предложения по решению проблем с выплатами не прозвучало. В департамент образования Нефтеюганска направлен официальный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU сообщало, что учителя ХМАО массово жалуются властям на отсутствие выплат. Обращение с жалобами подписали 75 работников школы №13 и зарегистрировали в приемной главы города Нефтеюганска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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