Экс-владельцев ЧЭМК обязали покрыть судебные расходы Генпрокуратуры

Бывшим владельцам Группы ЧЭМК Юрию и Людмиле Антиповым придется погасить расходы Генпрокуратуры на ведение тяжбы в рамках национализации компании. Такое решение принял арбитражный суд Свердловской области.
«Судебное заседание завершено. Об удовлетворении заявления о взыскании судебных расходов. Удовлетворить заявление», — говорится в сообщении. Заседание прошло в закрытом для СМИ режиме. Полный текст заявления в открытом доступе опубликован не будет, равно как и затребованная с супругов Антиповых и принадлежащей им «Компании Эталон» сумма.
О примерном порядке цифр можно судить по аналогичному иску, поданному Генпрокуратурой к бывшим владельцам национализированной «Макфы». Как пояснил URA.RU Игорь Трунов, адвокат семьи основателя холдинга Михаила Юревича, с них запросили 477 тысяч рублей. Это расходы на проживание сотрудников ведомства в гостиницах, командировочные расходы и билеты на самолет.
Активы Группы ЧЭМК национализировали в феврале 2024 года. Генпрокуратура РФ инициировала процесс, выявив нарушения в ходе приватизации 1990-х годов. Также в ведение Росимущества перешел холдинг «Ариант», который до 2020 года являлся совместной собственностью Антиповых и Аристовых. После того, как имущество стало государственным, Генпрокуратура обвинила бывших бизнес-партнеров в причинении государству убытков на 105 млрд рублей.
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