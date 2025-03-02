Урсула фон дер Ляйен призвала сделать из Украины «стального дикобраза»

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Урсула Фон дер Ляйен заявила о срочной необходимости перевооружить Европу
Урсула Фон дер Ляйен заявила о срочной необходимости перевооружить Европу Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Европе необходимо сделать из Украины «стального дикобраза», который будет защищен от «потенциальных захватчиков». С такой идеей выступила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Европейцам необходимо работать над тем, чтобы „превратить Украину в стального дикобраза, не перевариваемого потенциальными захватчиками“», — заявила фон дер Ляйен на саммите по Украине в Лондоне. Ее слова приводит газета The Guardian.

Глава ЕК также заявила о срочной необходимости перевооружить Европу и добавила, что для обеспечения Украины нужны «комплексные гарантии безопасности», которые поддержат ее экономические и военные позиции. Она подтвердила, что на предстоящем Европейском совете 6 марта будет предложен план по этому вопросу.

Кроме того, она подчеркнула, что сейчас крайне важно наращивать долгосрочные инвестиции в оборону, которые необходимы ради безопасности Европейского Союза. В условиях существующей геостратегической ситуации фон дер Ляйен считает важным готовиться к худшему и усиливать оборону. На вопрос об ее послании США, она выразила готовность работать вместе с ними для защиты демократии и принципа верховенства закона, подчеркивая, что нельзя вторгаться и запугивать соседей или изменять границы силой.

Сегодня, 2 марта, в Лондоне проходит саммит по Украине, на котором присутствуют лидеры Европы и Канады. Украинский лидер Владимир Зеленский также прибыл на встречу после неудачных переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

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Европе необходимо сделать из Украины «стального дикобраза», который будет защищен от «потенциальных захватчиков». С такой идеей выступила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. «Европейцам необходимо работать над тем, чтобы „превратить Украину в стального дикобраза, не перевариваемого потенциальными захватчиками“», — заявила фон дер Ляйен на саммите по Украине в Лондоне. Ее слова приводит газета The Guardian. Глава ЕК также заявила о срочной необходимости перевооружить Европу и добавила, что для обеспечения Украины нужны «комплексные гарантии безопасности», которые поддержат ее экономические и военные позиции. Она подтвердила, что на предстоящем Европейском совете 6 марта будет предложен план по этому вопросу. Кроме того, она подчеркнула, что сейчас крайне важно наращивать долгосрочные инвестиции в оборону, которые необходимы ради безопасности Европейского Союза. В условиях существующей геостратегической ситуации фон дер Ляйен считает важным готовиться к худшему и усиливать оборону. На вопрос об ее послании США, она выразила готовность работать вместе с ними для защиты демократии и принципа верховенства закона, подчеркивая, что нельзя вторгаться и запугивать соседей или изменять границы силой. Сегодня, 2 марта, в Лондоне проходит саммит по Украине, на котором присутствуют лидеры Европы и Канады. Украинский лидер Владимир Зеленский также прибыл на встречу после неудачных переговоров с президентом США Дональдом Трампом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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