Урсула фон дер Ляйен призвала сделать из Украины «стального дикобраза»

Европе необходимо сделать из Украины «стального дикобраза», который будет защищен от «потенциальных захватчиков». С такой идеей выступила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Европейцам необходимо работать над тем, чтобы „превратить Украину в стального дикобраза, не перевариваемого потенциальными захватчиками“», — заявила фон дер Ляйен на саммите по Украине в Лондоне. Ее слова приводит газета The Guardian.
Глава ЕК также заявила о срочной необходимости перевооружить Европу и добавила, что для обеспечения Украины нужны «комплексные гарантии безопасности», которые поддержат ее экономические и военные позиции. Она подтвердила, что на предстоящем Европейском совете 6 марта будет предложен план по этому вопросу.
Кроме того, она подчеркнула, что сейчас крайне важно наращивать долгосрочные инвестиции в оборону, которые необходимы ради безопасности Европейского Союза. В условиях существующей геостратегической ситуации фон дер Ляйен считает важным готовиться к худшему и усиливать оборону. На вопрос об ее послании США, она выразила готовность работать вместе с ними для защиты демократии и принципа верховенства закона, подчеркивая, что нельзя вторгаться и запугивать соседей или изменять границы силой.
Сегодня, 2 марта, в Лондоне проходит саммит по Украине, на котором присутствуют лидеры Европы и Канады. Украинский лидер Владимир Зеленский также прибыл на встречу после неудачных переговоров с президентом США Дональдом Трампом.
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