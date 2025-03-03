Стало известно, где могут пройти следующие переговоры РФ и США

Второй раунд российско-американских переговоров может пройти в одной из стран Персидского залива. Об этом сообщили американские СМИ.
«В настоящее время ведётся подготовка ко второму раунду, который состоится в ближайшее время, возможно, также в одном из государств Персидского залива», — заявили на телеканале CNN со ссылкой на источник. Государствами Персидского залива считаются: Иран, Ирак, Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия и Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ).
Первый раунд переговоров высокого уровня между РФ и США прошел в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошли 18 февраля 2025 года. В ходе них стороны обсудили вопросы восстановления двусторонних отношений, в частности — снятие искусственных ограничений в работе посольств обеих стран.
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