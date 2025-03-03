Стало известно, где могут пройти следующие переговоры РФ и США

CNN: переговоры России и США могут пройти в одной из стран Персидского залива
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Ведется подготовка к второму раунду российско-американских переговоров
Ведется подготовка к второму раунду российско-американских переговоров Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Второй раунд российско-американских переговоров может пройти в одной из стран Персидского залива. Об этом сообщили американские СМИ.

«В настоящее время ведётся подготовка ко второму раунду, который состоится в ближайшее время, возможно, также в одном из государств Персидского залива», — заявили на телеканале CNN со ссылкой на источник. Государствами Персидского залива считаются: Иран, Ирак, Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия и Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ).

Первый раунд переговоров высокого уровня между РФ и США прошел в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошли 18 февраля 2025 года. В ходе них стороны обсудили вопросы восстановления двусторонних отношений, в частности — снятие искусственных ограничений в работе посольств обеих стран.

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Второй раунд российско-американских переговоров может пройти в одной из стран Персидского залива. Об этом сообщили американские СМИ. «В настоящее время ведётся подготовка ко второму раунду, который состоится в ближайшее время, возможно, также в одном из государств Персидского залива», — заявили на телеканале CNN со ссылкой на источник. Государствами Персидского залива считаются: Иран, Ирак, Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия и Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ). Первый раунд переговоров высокого уровня между РФ и США прошел в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошли 18 февраля 2025 года. В ходе них стороны обсудили вопросы восстановления двусторонних отношений, в частности — снятие искусственных ограничений в работе посольств обеих стран.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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