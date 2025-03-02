Силовики ХМАО сделали заявление после новости о секс-скандале с ветераном СВО и ребенком

В ХМАО силовики опровергли информацию о том, что ветеран СВО якобы изнасиловал несовершеннолетнего ребенка. Об этом агентству сообщил источник из правоохранительных органов.
«В этой истории не была замешана несовершеннолетняя. Взрослая женщина пригласила домой мужчину, она же написала на него заявление», — рассказал агентству источник.
Проверка проводится по статье УК РФ о преступлении против половой неприкосновенности. Силовики устанавливают обстоятельства происшествия. Ранее информация об этом происшествии появилась в СМИ. Утверждалось, что мужчину задержали силовики по подозрению в надругательстве над несовершеннолетней.
URA.RU запросило комментарий в пресс-службе следственного комитета ХМАО. Ответ ожидается.
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