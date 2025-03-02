02 марта 2025
01 марта 2025

Силовики ХМАО сделали заявление после новости о секс-скандале с ветераном СВО и ребенком

В ХМАО ветеран СВО подозревается в изнасиловании женщины
© Служба новостей «URA.RU»
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Силовики проводят проверку по заявлению об изнасиловании в Сургуте
Силовики проводят проверку по заявлению об изнасиловании в Сургуте Фото:

В ХМАО силовики опровергли информацию о том, что ветеран СВО якобы изнасиловал несовершеннолетнего ребенка. Об этом агентству сообщил источник из правоохранительных органов.

«В этой истории не была замешана несовершеннолетняя. Взрослая женщина пригласила домой мужчину, она же написала на него заявление», — рассказал агентству источник.

Проверка проводится по статье УК РФ о преступлении против половой неприкосновенности. Силовики устанавливают обстоятельства происшествия. Ранее информация об этом происшествии появилась в СМИ. Утверждалось, что мужчину задержали силовики по подозрению в надругательстве над несовершеннолетней.

URA.RU запросило комментарий в пресс-службе следственного комитета ХМАО. Ответ ожидается.

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В ХМАО силовики опровергли информацию о том, что ветеран СВО якобы изнасиловал несовершеннолетнего ребенка. Об этом агентству сообщил источник из правоохранительных органов. «В этой истории не была замешана несовершеннолетняя. Взрослая женщина пригласила домой мужчину, она же написала на него заявление», — рассказал агентству источник. Проверка проводится по статье УК РФ о преступлении против половой неприкосновенности. Силовики устанавливают обстоятельства происшествия. Ранее информация об этом происшествии появилась в СМИ. Утверждалось, что мужчину задержали силовики по подозрению в надругательстве над несовершеннолетней. URA.RU запросило комментарий в пресс-службе следственного комитета ХМАО. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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