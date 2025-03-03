Свердловские ученые использовали рентген с ИИ для обогащения полезных ископаемых

Инженеры Уральского государственного горного университета (УГГУ) создали установку, распознающую полезные минералы в руде с помощью рентгеновских лучей и искусственного интеллекта. Разработка позволяет обогащать широкий спектр сырья, в том числе благородные и редкоземельные металлы, пояснил старший научный сотрудник научно-исследовательского лабораторного центра свердловского вуза Игорь Власов.
«Это первая в стране установку для обогащения полезных ископаемых с помощью рентгеновских лучей и искусственного интеллекта. Принцип работы сепаратора похож на процесс флюорографии живых организмов. Прибор просвечивает рентгеновским излучением куски каменной породы, которые движутся по конвейеру, и по снимку определяет, есть ли в них ценные компоненты», — рассказал Игорь Власов в интервью «Известиям».
Точность на выходе превышает 98%. Анализ производится с помощью алгоритмов искусственного интеллекта, заявляют разработчики.
На Урале редкоземельные металлы добывают на территории Курганской области и Пермского края. В Челябинской и Свердловской областях они тоже есть, но их добычу никто не ведет. Подробнее о полезных ископаемых, за которые так бьется президент США Дональд Трамп — узнаете из публикации URA.RU. Корреспонденты агентства ранее обратили внимание, что на фоне переговоров Вашингтона с Москвой в регионе вырос спрос на покупку редкоземельных металлов.
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