03 марта 2025

Свердловские ученые использовали рентген с ИИ для обогащения полезных ископаемых

В Екатеринбурге создали уникальную систему обогащения редкоземельных металлов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Установка позволит обогащать широкий спектр рудного сырья
Установка позволит обогащать широкий спектр рудного сырья Фото:

Инженеры Уральского государственного горного университета (УГГУ) создали установку, распознающую полезные минералы в руде с помощью рентгеновских лучей и искусственного интеллекта. Разработка позволяет обогащать широкий спектр сырья, в том числе благородные и редкоземельные металлы, пояснил старший научный сотрудник научно-исследовательского лабораторного центра свердловского вуза Игорь Власов.

«Это первая в стране установку для обогащения полезных ископаемых с помощью рентгеновских лучей и искусственного интеллекта. Принцип работы сепаратора похож на процесс флюорографии живых организмов. Прибор просвечивает рентгеновским излучением куски каменной породы, которые движутся по конвейеру, и по снимку определяет, есть ли в них ценные компоненты», — рассказал Игорь Власов в интервью «Известиям».

Точность на выходе превышает 98%. Анализ производится с помощью алгоритмов искусственного интеллекта, заявляют разработчики.

На Урале редкоземельные металлы добывают на территории Курганской области и Пермского края. В Челябинской и Свердловской областях они тоже есть, но их добычу никто не ведет. Подробнее о полезных ископаемых, за которые так бьется президент США Дональд Трамп — узнаете из публикации URA.RU. Корреспонденты агентства ранее обратили внимание, что на фоне переговоров Вашингтона с Москвой в регионе вырос спрос на покупку редкоземельных металлов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Инженеры Уральского государственного горного университета (УГГУ) создали установку, распознающую полезные минералы в руде с помощью рентгеновских лучей и искусственного интеллекта. Разработка позволяет обогащать широкий спектр сырья, в том числе благородные и редкоземельные металлы, пояснил старший научный сотрудник научно-исследовательского лабораторного центра свердловского вуза Игорь Власов. «Это первая в стране установку для обогащения полезных ископаемых с помощью рентгеновских лучей и искусственного интеллекта. Принцип работы сепаратора похож на процесс флюорографии живых организмов. Прибор просвечивает рентгеновским излучением куски каменной породы, которые движутся по конвейеру, и по снимку определяет, есть ли в них ценные компоненты», — рассказал Игорь Власов в интервью «Известиям». Точность на выходе превышает 98%. Анализ производится с помощью алгоритмов искусственного интеллекта, заявляют разработчики. На Урале редкоземельные металлы добывают на территории Курганской области и Пермского края. В Челябинской и Свердловской областях они тоже есть, но их добычу никто не ведет. Подробнее о полезных ископаемых, за которые так бьется президент США Дональд Трамп — узнаете из публикации URA.RU. Корреспонденты агентства ранее обратили внимание, что на фоне переговоров Вашингтона с Москвой в регионе вырос спрос на покупку редкоземельных металлов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...