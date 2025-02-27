27 февраля 2025

Уральцы начали торговать редкоземельными металлами на фоне переговоров России и США. Скрин

В Свердловской области вырос запрос на покупку редкоземельных металлов
© Служба новостей «URA.RU»
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Спрос на редкоземельные металлы увеличился на фоне переговоров РФ и США
Спрос на редкоземельные металлы увеличился на фоне переговоров РФ и США Фото:

В Свердловской области вырос запрос на покупку редкоземельных металлов (РЗМ). Сейчас на сайте «Авито» есть 18 объявлений о покупке таких металлов оптом и в розницу. Подавляющее большинство из них появилось в феврале, после начала переговоров России и США вокруг Украины и урегулирования военного конфликта.

«Пpинимаю по xоpoшим ценам лом редкoземeльных мeттaлов. Катализaтоp кepaмичeский, катaлизaтoр мeтaлличеcкий, бaббит», — сообщает одна из компаний в объявлении на сайте «Авито». В сообщении указано, что стоимость приема РЗМ начинается от 1 тыс. рублей.

Одно из объявлений на «Авито»
Одно из объявлений на «Авито»
Фото:

Другая компания продает редкoземeльные металлы: гольмий, эрбий, туллий, иттербий, лютеций, лантан, церий, празеодим, неодим, прометий, самарий, европий, гадолиний, тербий, диспрозий. Цена начинается от 70 тыс. за кг.

Разговоры о редкоземельных металла участились на фоне переговоров России и США. Президент России Владимир Путин заявил о возможном сотрудничестве РФ с Америкой по добыче редкоземельных металлов. В свою очередь, президент США Дональд Трамп положительно отреагировал на данное предложение.

Ранее URA.RU рассказало, где на Большом Урале добывают редкоземельные металлы. Оказалось, что лишь в двух регионах.

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В Свердловской области вырос запрос на покупку редкоземельных металлов (РЗМ). Сейчас на сайте «Авито» есть 18 объявлений о покупке таких металлов оптом и в розницу. Подавляющее большинство из них появилось в феврале, после начала переговоров России и США вокруг Украины и урегулирования военного конфликта. «Пpинимаю по xоpoшим ценам лом редкoземeльных мeттaлов. Катализaтоp кepaмичeский, катaлизaтoр мeтaлличеcкий, бaббит», — сообщает одна из компаний в объявлении на сайте «Авито». В сообщении указано, что стоимость приема РЗМ начинается от 1 тыс. рублей. Другая компания продает редкoземeльные металлы: гольмий, эрбий, туллий, иттербий, лютеций, лантан, церий, празеодим, неодим, прометий, самарий, европий, гадолиний, тербий, диспрозий. Цена начинается от 70 тыс. за кг. Разговоры о редкоземельных металла участились на фоне переговоров России и США. Президент России Владимир Путин заявил о возможном сотрудничестве РФ с Америкой по добыче редкоземельных металлов. В свою очередь, президент США Дональд Трамп положительно отреагировал на данное предложение. Ранее URA.RU рассказало, где на Большом Урале добывают редкоземельные металлы. Оказалось, что лишь в двух регионах.
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© Служба новостей «URA.RU»
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