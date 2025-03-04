04 марта 2025

Бурильщик лишился глаза из-за ЧП на месторождении в ХМАО. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Вахтовик получил тяжелые травмы
Вахтовик получил тяжелые травмы Фото:

На Самотлорском месторождении (ХМАО) бурильщик потерял глаз из-за удара гидравлической установкой. О произошедшем URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Мужчина получил удар во время резкого перемещения штропов. Получилось так, что его зажало под гидравликой, затянуло в механизм. Он остался жив, но сильно пострадал глаз — его удалили, также сломана лопатка», — рассказал инсайдер.

Другой источник, близкий к компании «Роснефть», которая ведет разработку месторождения, сообщил, что ЧП якобы произошло не на Самотлоре, а где-то севернее. Однако подтверждения пока нет. В соцсетях появилась информация, что пострадавший — вахтовик из Иркутска.

В окружной больнице Нижневартовска сообщили, что мужчина находится в реанимации в тяжелом состоянии. «Он стабилен, в сознании», — добавили в медучреждении. В пресс-службе окружного депздрава и «Роснефти» на звонок журналиста не ответили.

Видео: telegram-канал «Типичный Краб», https://t.me/nv86_crab/26170

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На Самотлорском месторождении (ХМАО) бурильщик потерял глаз из-за удара гидравлической установкой. О произошедшем URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Мужчина получил удар во время резкого перемещения штропов. Получилось так, что его зажало под гидравликой, затянуло в механизм. Он остался жив, но сильно пострадал глаз — его удалили, также сломана лопатка», — рассказал инсайдер. Другой источник, близкий к компании «Роснефть», которая ведет разработку месторождения, сообщил, что ЧП якобы произошло не на Самотлоре, а где-то севернее. Однако подтверждения пока нет. В соцсетях появилась информация, что пострадавший — вахтовик из Иркутска. В окружной больнице Нижневартовска сообщили, что мужчина находится в реанимации в тяжелом состоянии. «Он стабилен, в сознании», — добавили в медучреждении. В пресс-службе окружного депздрава и «Роснефти» на звонок журналиста не ответили. Видео: telegram-канал «Типичный Краб», https://t.me/nv86_crab/26170
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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