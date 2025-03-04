На Самотлорском месторождении (ХМАО) бурильщик потерял глаз из-за удара гидравлической установкой. О произошедшем URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Мужчина получил удар во время резкого перемещения штропов. Получилось так, что его зажало под гидравликой, затянуло в механизм. Он остался жив, но сильно пострадал глаз — его удалили, также сломана лопатка», — рассказал инсайдер.
Другой источник, близкий к компании «Роснефть», которая ведет разработку месторождения, сообщил, что ЧП якобы произошло не на Самотлоре, а где-то севернее. Однако подтверждения пока нет. В соцсетях появилась информация, что пострадавший — вахтовик из Иркутска.
В окружной больнице Нижневартовска сообщили, что мужчина находится в реанимации в тяжелом состоянии. «Он стабилен, в сознании», — добавили в медучреждении. В пресс-службе окружного депздрава и «Роснефти» на звонок журналиста не ответили.
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