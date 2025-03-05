Пермский тракт полностью перекрыт из-за аварии. Фото

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Тактико-специальные учения дорожных и экстренных служб. Свердловская область, полиция, гибдд, инспектор дпс
Авария случилась на 292-м километре (архивное фото) Фото:

На 292-м километре трассы Екатеринбург — Пермь вечером 5 марта полностью перекрыли движение в обе стороны из-за ДТП. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

«Внимание! На 292-м километре автодороги Р-242 (Нижнесергинский район) движение полностью перекрыто в связи с ДТП», — следует из поста в telegram-канале дорожников. Подробности аварии и наличие пострадавших не уточняются.

Объезд осуществляется со съездом с 300-го километра трассы и возвращением на 289-й километр. Уточнить актуальную информацию об участке можно по телефону: 8(800)200-63-06.

Обновлено в 16:22 (14:22 по МСК)

Свердловская Госавтоинспекция уточняет, что в аварию попали два грузовика, один из которых вылетел на встречку. Пострадавших нет, на месте работают инспекторы ДПС.

Фото:

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На 292-м километре трассы Екатеринбург — Пермь вечером 5 марта полностью перекрыли движение в обе стороны из-за ДТП. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». «Внимание! На 292-м километре автодороги Р-242 (Нижнесергинский район) движение полностью перекрыто в связи с ДТП», — следует из поста в telegram-канале дорожников. Подробности аварии и наличие пострадавших не уточняются. Объезд осуществляется со съездом с 300-го километра трассы и возвращением на 289-й километр. Уточнить актуальную информацию об участке можно по телефону: 8(800)200-63-06. Обновлено в 16:22 (14:22 по МСК) Свердловская Госавтоинспекция уточняет, что в аварию попали два грузовика, один из которых вылетел на встречку. Пострадавших нет, на месте работают инспекторы ДПС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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