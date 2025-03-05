Пермский тракт полностью перекрыт из-за аварии. Фото

05 марта 2025 в 16:09 Размер текста - 17 +

Авария случилась на 292-м километре (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU На 292-м километре трассы Екатеринбург — Пермь вечером 5 марта полностью перекрыли движение в обе стороны из-за ДТП. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». «Внимание! На 292-м километре автодороги Р-242 (Нижнесергинский район) движение полностью перекрыто в связи с ДТП», — следует из поста в telegram-канале дорожников. Подробности аварии и наличие пострадавших не уточняются. Объезд осуществляется со съездом с 300-го километра трассы и возвращением на 289-й километр. Уточнить актуальную информацию об участке можно по телефону: 8(800)200-63-06. Обновлено в 16:22 (14:22 по МСК) Свердловская Госавтоинспекция уточняет, что в аварию попали два грузовика, один из которых вылетел на встречку. Пострадавших нет, на месте работают инспекторы ДПС. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На 292-м километре трассы Екатеринбург — Пермь вечером 5 марта полностью перекрыли движение в обе стороны из-за ДТП. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». «Внимание! На 292-м километре автодороги Р-242 (Нижнесергинский район) движение полностью перекрыто в связи с ДТП», — следует из поста в telegram-канале дорожников. Подробности аварии и наличие пострадавших не уточняются. Объезд осуществляется со съездом с 300-го километра трассы и возвращением на 289-й километр. Уточнить актуальную информацию об участке можно по телефону: 8(800)200-63-06. Обновлено в 16:22 (14:22 по МСК) Свердловская Госавтоинспекция уточняет, что в аварию попали два грузовика, один из которых вылетел на встречку. Пострадавших нет, на месте работают инспекторы ДПС.