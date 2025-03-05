На 292-м километре трассы Екатеринбург — Пермь вечером 5 марта полностью перекрыли движение в обе стороны из-за ДТП. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».
«Внимание! На 292-м километре автодороги Р-242 (Нижнесергинский район) движение полностью перекрыто в связи с ДТП», — следует из поста в telegram-канале дорожников. Подробности аварии и наличие пострадавших не уточняются.
Объезд осуществляется со съездом с 300-го километра трассы и возвращением на 289-й километр. Уточнить актуальную информацию об участке можно по телефону: 8(800)200-63-06.
Обновлено в 16:22 (14:22 по МСК)
Свердловская Госавтоинспекция уточняет, что в аварию попали два грузовика, один из которых вылетел на встречку. Пострадавших нет, на месте работают инспекторы ДПС.
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