В Петербурге курьер мошенников сдал почти полмиллиона в полицию

В Петербурге курьер, нанятый мошенниками, самостоятельно сдал полученные деньги в полицию. Молодой человек, проживающий в Кудрово, отказался передавать преступникам средства, которые ему доверила пожилая женщина. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».
«91-летней жительнице Дачного с 1 по 3 марта неизвестные лица звонили пожилой женщине, представляясь сотрудниками прокуратуры. Злоумышленники убедили пенсионерку, что ей необходимо срочно задекларировать свои сбережения и передать их курьеру», — пишет АН «Оперативное прикрытие». Доверчивая пожилая женщина последовала указаниям мошенников и 3 марта передала неизвестному молодому человеку 484 тысячи рублей.
Однако курьер не стал выполнять указания преступников и обратился в полицию Красногвардейского района. Молодой человек добровольно передал правоохранителям полученные от пенсионерки деньги. Правоохранители опросили 24-летнего жителя Кудрово в качестве свидетеля. После дачи показаний его отпустили.
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