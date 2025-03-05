05 марта 2025
04 марта 2025

В Петербурге курьер мошенников сдал почти полмиллиона в полицию

© Служба новостей «URA.RU»
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Доверчивая пожилая женщина передала неизвестному молодому человеку 484 тысячи рублей
Доверчивая пожилая женщина передала неизвестному молодому человеку 484 тысячи рублей Фото:

В Петербурге курьер, нанятый мошенниками, самостоятельно сдал полученные деньги в полицию. Молодой человек, проживающий в Кудрово, отказался передавать преступникам средства, которые ему доверила пожилая женщина. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

«91-летней жительнице Дачного с 1 по 3 марта неизвестные лица звонили пожилой женщине, представляясь сотрудниками прокуратуры. Злоумышленники убедили пенсионерку, что ей необходимо срочно задекларировать свои сбережения и передать их курьеру», — пишет АН «Оперативное прикрытие». Доверчивая пожилая женщина последовала указаниям мошенников и 3 марта передала неизвестному молодому человеку 484 тысячи рублей.

Однако курьер не стал выполнять указания преступников и обратился в полицию Красногвардейского района. Молодой человек добровольно передал правоохранителям полученные от пенсионерки деньги. Правоохранители опросили 24-летнего жителя Кудрово в качестве свидетеля. После дачи показаний его отпустили.

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В Петербурге курьер, нанятый мошенниками, самостоятельно сдал полученные деньги в полицию. Молодой человек, проживающий в Кудрово, отказался передавать преступникам средства, которые ему доверила пожилая женщина. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие». «91-летней жительнице Дачного с 1 по 3 марта неизвестные лица звонили пожилой женщине, представляясь сотрудниками прокуратуры. Злоумышленники убедили пенсионерку, что ей необходимо срочно задекларировать свои сбережения и передать их курьеру», — пишет АН «Оперативное прикрытие». Доверчивая пожилая женщина последовала указаниям мошенников и 3 марта передала неизвестному молодому человеку 484 тысячи рублей. Однако курьер не стал выполнять указания преступников и обратился в полицию Красногвардейского района. Молодой человек добровольно передал правоохранителям полученные от пенсионерки деньги. Правоохранители опросили 24-летнего жителя Кудрово в качестве свидетеля. После дачи показаний его отпустили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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