В Верхнем Уфалее завершился конкурс на пост мэра

В Верхнем Уфалее (Челябинская область) конкурсная комиссия сочла достойными стать мэром города обоих кандидатов, подавших документы на конкурс. Об этом URA.RU сообщили в городском собрании депутатов.
«Конкурс состоялся. По итогам конкурса оба кандидата допущены к депутатскому голосованию», — сообщили в горсобрании.
Документы на конкурс подавали челябинцы Андрей Рябенко и Николай Лепешкин. Рябенко является бывшим спикером Ленинского райсовета Челябинска. Лепешкин руководит челябинской управкомпанией «Ленком».
Из двух кандидатов депутаты горсобрания выберут нового мэра. Заседание депутатов состоится 11 марта. В этот же день депутаты выберут нового главу города в Чебаркуле. В начале года главы обоих городов ушли в досрочную отставку.
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