05 марта 2025

В Верхнем Уфалее завершился конкурс на пост мэра

© Служба новостей «URA.RU»
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Нового мэра из двух кандидатов выберет горсобрание Верхнего Уфалея
Нового мэра из двух кандидатов выберет горсобрание Верхнего Уфалея Фото:

В Верхнем Уфалее (Челябинская область) конкурсная комиссия сочла достойными стать мэром города обоих кандидатов, подавших документы на конкурс. Об этом URA.RU сообщили в городском собрании депутатов.

«Конкурс состоялся. По итогам конкурса оба кандидата допущены к депутатскому голосованию», — сообщили в горсобрании.

Документы на конкурс подавали челябинцы Андрей Рябенко и Николай Лепешкин. Рябенко является бывшим спикером Ленинского райсовета Челябинска. Лепешкин руководит челябинской управкомпанией «Ленком».

Из двух кандидатов депутаты горсобрания выберут нового мэра. Заседание депутатов состоится 11 марта. В этот же день депутаты выберут нового главу города в Чебаркуле. В начале года главы обоих городов ушли в досрочную отставку.

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В Верхнем Уфалее (Челябинская область) конкурсная комиссия сочла достойными стать мэром города обоих кандидатов, подавших документы на конкурс. Об этом URA.RU сообщили в городском собрании депутатов. «Конкурс состоялся. По итогам конкурса оба кандидата допущены к депутатскому голосованию», — сообщили в горсобрании. Документы на конкурс подавали челябинцы Андрей Рябенко и Николай Лепешкин. Рябенко является бывшим спикером Ленинского райсовета Челябинска. Лепешкин руководит челябинской управкомпанией «Ленком». Из двух кандидатов депутаты горсобрания выберут нового мэра. Заседание депутатов состоится 11 марта. В этот же день депутаты выберут нового главу города в Чебаркуле. В начале года главы обоих городов ушли в досрочную отставку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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