Из Сирии в Свердловскую область прибыли 100 беженцев

06 марта 2025 в 16:47 Размер текста - 17 +

Большинство переселенцев — женщины и дети (архивное фото) Фото: Евгений Ганеев Свердловская область стала одним из 12 регионов России, принявшим сирийских беженцев. В Екатеринбург прибыли около 95 вынужденных переселенцев, покинувших свои дома из-за вооруженного конфликта. Большинство из них — женщины и дети, сообщил URA.RU информированный источник. «Граждан Сирии встретили специалисты экстренных служб и проводили их в пункт временного размещения. К работе с переселенцами подключены профильные региональные ведомства: минздрав, минсоцполитики, министерство общественной безопасности, департамент по труду и занятости, а также МЧС и органы правопорядка», — объяснил собеседник агентства. Всем прибывшим помогут в подготовке документов по российским стандартам, организуют медицинские осмотры и окажут психологическую поддержку. А специальные программы адаптации помогут сирийцам начать изучать русский язык и познакомиться с российской культурой. «Также специалисты центра занятости проведут консультации по вопросам трудоустройства. Все процессы интеграции будут проходить в тесном взаимодействии с органами власти и общественными организациями», — подчеркнул собеседник. Ранее сообщалось, что в 2025 году в Россию могут приехать около 100 тысяч вынужденных переселенцев из Сирии. Их прием организован в соответствии с международными договорами. Они направлены на оказание гуманитарной помощи людям, пострадавшим от военных действий. Кроме Свердловской области, сирийских беженцев принимают и другие регионы Урала. Например, 100 переселенцев прибыли в Пермский край в феврале. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловская область стала одним из 12 регионов России, принявшим сирийских беженцев. В Екатеринбург прибыли около 95 вынужденных переселенцев, покинувших свои дома из-за вооруженного конфликта. Большинство из них — женщины и дети, сообщил URA.RU информированный источник. «Граждан Сирии встретили специалисты экстренных служб и проводили их в пункт временного размещения. К работе с переселенцами подключены профильные региональные ведомства: минздрав, минсоцполитики, министерство общественной безопасности, департамент по труду и занятости, а также МЧС и органы правопорядка», — объяснил собеседник агентства. Всем прибывшим помогут в подготовке документов по российским стандартам, организуют медицинские осмотры и окажут психологическую поддержку. А специальные программы адаптации помогут сирийцам начать изучать русский язык и познакомиться с российской культурой. «Также специалисты центра занятости проведут консультации по вопросам трудоустройства. Все процессы интеграции будут проходить в тесном взаимодействии с органами власти и общественными организациями», — подчеркнул собеседник. Ранее сообщалось, что в 2025 году в Россию могут приехать около 100 тысяч вынужденных переселенцев из Сирии. Их прием организован в соответствии с международными договорами. Они направлены на оказание гуманитарной помощи людям, пострадавшим от военных действий. Кроме Свердловской области, сирийских беженцев принимают и другие регионы Урала. Например, 100 переселенцев прибыли в Пермский край в феврале.