Санатории ХМАО резко повысили цены на свои услуги

В ХМАО стоимость санаторно-курортных услуг поднялась на треть. Дороже всего обойдется пребывание в учреждениях Сургута, выяснило URA.RU.
«Стоимость пребывания в санаториях ХМАО выросла за год почти на 35%. В Сургуте цена поднялась больше всего — на 45%», — следует из данных Росстата. В 2024 году средний прайс на услуги санаториев Сургута составлял 5291 рубль в день, год спустя — 7691 рубль.
На 44% выросла цена в санаторий Белоярского — с 2379 до 3426 рублей. Меньше всего затронула инфляция Нижневартовск — стоимость пребывания в местной здравнице выросла на 16% — с 5143 до 5964 рублей.
В санаторно-оздоровительные программы этих учреждений входят медицинские массажи, услуги врачей «узких» специалистов, травматологии и ортопедии, физиотерапия, а также различные водные процедуры и программы выходного дня. Жители региона также могут получать путевки в санатории за пределами ХМАО от Социального фонда по медицинским показаниям. В минувшем году курсовки получили более 1300 человек.
Ранее URA.RU рассказало, как можно отдохнуть в ХМАО и потратить за выходные миллион рублей. Для жаждущих приключений в регионе предлагают эксклюзивные развлечения.
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