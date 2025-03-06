В Перми подешевели съемные квартиры

В феврале в Перми снизилась ставка на аренду квартир на долгий срок. В среднем жилье можно снять за 30 тысяч рублей в месяц. Это на 0,5% дешевле, чем в январе 2025 года, сообщили URA.RU специалисты «Яндекс Аренды».
«В Перми медианная ставка долгосрочной аренды по всем типам комнатности составила 30 тысяч рублей. По сравнению с январем стоимость практически не изменилась, снижение составило 0,5%. При этом экспозиция съемного жилья выросла на 5,2%», — рассказали аналитики.
Руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков отметил, что снижение ставок во многих городах страны сопровождается повышением количества объявлений. Спрос на аренду жилья тоже растет, но не так быстро как предложение.
В Перми цены на аренду квартир снижаются уже не первый месяц. В январе 2025 года «однушки» стали дешевле на 5,9%, а «двушки» — на 0,3%
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