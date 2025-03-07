Следователи СК изучают детали ЧП с погибшим из-за упавшей трубы пермяком

В Пермском крае следователи изучают обстоятельства гибели рабочего, на которого на производстве упала труба. Речь о сотруднике одной из региональных нефтегазовых компаний.
«Предварительно установлено, что утром, 7 марта 2025 года, мужчина, находясь на скважине, расположенной в Октябрьском муниципальном округе Прикамья, в результате падения насосно-компрессорной трубы получил травму головы. От полученных телесных повреждений последний скончался на месте», -сообщил telegram-канал СУ СК РФ по Пермскому краю.
Уточняется, что погибший был бурильщиком. Проверку обстоятельств ЧП также проводит Госинспекция труда в Пермском крае.
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