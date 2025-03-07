Следователи СК изучают детали ЧП с погибшим из-за упавшей трубы пермяком

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Несчастный случай произошел утром 7 марта
Несчастный случай произошел утром 7 марта Фото:

 В Пермском крае следователи изучают обстоятельства гибели рабочего, на которого на производстве упала труба. Речь о сотруднике одной из региональных нефтегазовых компаний.

«Предварительно установлено, что утром, 7 марта 2025 года, мужчина, находясь на скважине, расположенной в Октябрьском муниципальном округе Прикамья, в результате падения насосно-компрессорной трубы получил травму головы. От полученных телесных повреждений последний скончался на месте», -сообщил telegram-канал СУ СК РФ по Пермскому краю.

Уточняется, что погибший был бурильщиком. Проверку обстоятельств ЧП также проводит Госинспекция труда в Пермском крае.

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 В Пермском крае следователи изучают обстоятельства гибели рабочего, на которого на производстве упала труба. Речь о сотруднике одной из региональных нефтегазовых компаний. «Предварительно установлено, что утром, 7 марта 2025 года, мужчина, находясь на скважине, расположенной в Октябрьском муниципальном округе Прикамья, в результате падения насосно-компрессорной трубы получил травму головы. От полученных телесных повреждений последний скончался на месте», -сообщил telegram-канал СУ СК РФ по Пермскому краю. Уточняется, что погибший был бурильщиком. Проверку обстоятельств ЧП также проводит Госинспекция труда в Пермском крае.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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