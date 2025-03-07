07 марта 2025

В Екатеринбурге «УГМК-Арена» получила разрешение Ростехнадзора

Ростехнадзор выдал разрешение на эксплуатацию УГМК-Арены в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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«УГМК-Арена» соответствует всем стандартам Ростехнадзора
«УГМК-Арена» соответствует всем стандартам Ростехнадзора Фото:

Ростехнадзор выдал разрешение на допуск в эксплуатацию «УГМК-Арены» в Екатеринбурге, нарушений выявлено не было. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Уральское управление Ростехнадзора провело осмотр энергоустановок многофункциональной ледовой арены в Екатеринбурге. Нарушений не выявлено, выдано разрешение на допуск в эксплуатацию после проведения пусконаладочных работ и комплексного опробования», — говорится в telegram-канале Ростехнадзора.

Новая ледовая арена является крупнейшим крытым спортивным объектом на Урале. Официальное открытие нового спортивного сооружения состоится 10 марта во время матча регулярного чемпионата КХЛ между командами «Автомобилист» и «ЦСКА». Все билеты на матч уже раскуплены

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Ростехнадзор выдал разрешение на допуск в эксплуатацию «УГМК-Арены» в Екатеринбурге, нарушений выявлено не было. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Уральское управление Ростехнадзора провело осмотр энергоустановок многофункциональной ледовой арены в Екатеринбурге. Нарушений не выявлено, выдано разрешение на допуск в эксплуатацию после проведения пусконаладочных работ и комплексного опробования», — говорится в telegram-канале Ростехнадзора. Новая ледовая арена является крупнейшим крытым спортивным объектом на Урале. Официальное открытие нового спортивного сооружения состоится 10 марта во время матча регулярного чемпионата КХЛ между командами «Автомобилист» и «ЦСКА». Все билеты на матч уже раскуплены. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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