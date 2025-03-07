В Екатеринбурге «УГМК-Арена» получила разрешение Ростехнадзора

Ростехнадзор выдал разрешение на допуск в эксплуатацию «УГМК-Арены» в Екатеринбурге, нарушений выявлено не было. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Уральское управление Ростехнадзора провело осмотр энергоустановок многофункциональной ледовой арены в Екатеринбурге. Нарушений не выявлено, выдано разрешение на допуск в эксплуатацию после проведения пусконаладочных работ и комплексного опробования», — говорится в telegram-канале Ростехнадзора.
Новая ледовая арена является крупнейшим крытым спортивным объектом на Урале. Официальное открытие нового спортивного сооружения состоится 10 марта во время матча регулярного чемпионата КХЛ между командами «Автомобилист» и «ЦСКА». Все билеты на матч уже раскуплены.
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