Люди прыгали из окон: что известно о пожаре у Павелецкого вокзала Москвы

В Москве горит здание в районе Павелецкого вокзала. Очевидцы сообщали, что запертые в помещении люди просят о помощи. Чтобы спастись, они начали выпрыгивать из окон. МЧС России сообщило о спасении троих человек. Что известно о пожаре к этому часу — в материале URA.RU
Здание в районе Павелецкого вокзала в Москве охватило пламенем. По словам очевидцев, люди, оказавшиеся внутри, кричали о помощи. Информацию об инциденте сообщало Mash.
«Здание горит в районе Павелецкого вокзала в Москве», — передают авторы канала. Они отмечают, ссылаясь на очевидцев, что в помещении, пылающем огнем, заперты люди. Они просят о помощи.
Что известно о пострадавших
По информации Mash, перед прибытием спасательных служб, рабочие со строительной площадки разворачивали тент и клали на него слои утеплителя. Затем человек, оказавшийся в ловушке среди огня, прыгнул туда. Сведений о его текущем состоянии пока не поступало.
Как сообщило МЧС России, в Москве на Дербеневской улице произошел пожар в разноуровневом здании, находящемся на стадии реконструкции. Событие развернулось на третьем этаже здания, где возникло возгорание.
«С помощью спасустройств огнеборцы ведомства вывели трех человек», — написали МЧС в telegram-канале. Там добавили, что дальнейшая информация уточняется.
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