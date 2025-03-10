Люди прыгали из окон: что известно о пожаре у Павелецкого вокзала Москвы

Mash: в Москве горит здание Павелецкого вокзала
© Служба новостей «URA.RU»
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МЧС сообщило о пожаре в районе Павелецкого вокзала Москвы
МЧС сообщило о пожаре в районе Павелецкого вокзала Москвы Фото:

В Москве горит здание в районе Павелецкого вокзала. Очевидцы сообщали, что запертые в помещении люди просят о помощи. Чтобы спастись, они начали выпрыгивать из окон. МЧС России сообщило о спасении троих человек. Что известно о пожаре к этому часу — в материале URA.RU

Здание в районе Павелецкого вокзала в Москве охватило пламенем. По словам очевидцев, люди, оказавшиеся внутри, кричали о помощи. Информацию об инциденте сообщало Mash.

«Здание горит в районе Павелецкого вокзала в Москве», — передают авторы канала. Они отмечают, ссылаясь на очевидцев, что в помещении, пылающем огнем, заперты люди. Они просят о помощи.

Что известно о пострадавших 

По информации Mash, перед прибытием спасательных служб, рабочие со строительной площадки разворачивали тент и клали на него слои утеплителя. Затем человек, оказавшийся в ловушке среди огня, прыгнул туда. Сведений о его текущем состоянии пока не поступало.

Как сообщило МЧС России, в Москве на Дербеневской улице произошел пожар в разноуровневом здании, находящемся на стадии реконструкции. Событие развернулось на третьем этаже здания, где возникло возгорание. 

«С помощью спасустройств огнеборцы ведомства вывели трех человек», — написали МЧС в telegram-канале. Там добавили, что дальнейшая информация уточняется.

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В Москве горит здание в районе Павелецкого вокзала. Очевидцы сообщали, что запертые в помещении люди просят о помощи. Чтобы спастись, они начали выпрыгивать из окон. МЧС России сообщило о спасении троих человек. Что известно о пожаре к этому часу — в материале URA.RU Здание в районе Павелецкого вокзала в Москве охватило пламенем. По словам очевидцев, люди, оказавшиеся внутри, кричали о помощи. Информацию об инциденте сообщало Mash. «Здание горит в районе Павелецкого вокзала в Москве», — передают авторы канала. Они отмечают, ссылаясь на очевидцев, что в помещении, пылающем огнем, заперты люди. Они просят о помощи. Что известно о пострадавших  По информации Mash, перед прибытием спасательных служб, рабочие со строительной площадки разворачивали тент и клали на него слои утеплителя. Затем человек, оказавшийся в ловушке среди огня, прыгнул туда. Сведений о его текущем состоянии пока не поступало. Как сообщило МЧС России, в Москве на Дербеневской улице произошел пожар в разноуровневом здании, находящемся на стадии реконструкции. Событие развернулось на третьем этаже здания, где возникло возгорание.  «С помощью спасустройств огнеборцы ведомства вывели трех человек», — написали МЧС в telegram-канале. Там добавили, что дальнейшая информация уточняется.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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