Власти ХМАО отказались от реформы Службы жилищного и строительного надзора. Перед обновлением кабмина планировалось, что ведомство с января 2025 года должно было быть разделено между строительным и коммунальным блоками, однако источники в политическом истеблишменте округа сообщили URA.RU, что речь об этом больше не идет.
«Стройнадзор должен был перейти в ведение профильного замгубернатора Азата Ислаева, а Жилнадзор — под крыло нового зама по ЖКХ и энергетике Владимира Кильтау. Однако в итоге Кильтау теперь контролирует весь ЖСН, а о разделении речи больше не идет. Отказ от реформы сопровождают комментарием: зачем ломать то, что нормально работает», — передает инсайдер.
Источник в коммунальном блоке правительства ХМАО подтвердил, что вопрос о реформе ЖСН больше не актуален. «Разделение не планируется», — подчеркнул собеседник агентства.
В департамент внутренней политики направлен запрос. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU сообщало, что в при обновлении кабмина губернатор ХМАО Руслан Кухарук сохранил на посту заместителя по строительству Азата Ислаева. Предполагалось, что с января 2025 года он получит контроль над частью бывшего Жилстройнадзора, который должны были разделить между строительным и коммунальным блоками.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!