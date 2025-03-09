09 марта 2025

Власти ХМАО отказались от реформы Жилстройнадзора. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Правительство ХМАО отказалось от разделения Службы жилищного и строительного надзора
Правительство ХМАО отказалось от разделения Службы жилищного и строительного надзора Фото:

Власти ХМАО отказались от реформы Службы жилищного и строительного надзора. Перед обновлением кабмина планировалось, что ведомство с января 2025 года должно было быть разделено между строительным и коммунальным блоками, однако источники в политическом истеблишменте округа сообщили URA.RU, что речь об этом больше не идет.

«Стройнадзор должен был перейти в ведение профильного замгубернатора Азата Ислаева, а Жилнадзор — под крыло нового зама по ЖКХ и энергетике Владимира Кильтау. Однако в итоге Кильтау теперь контролирует весь ЖСН, а о разделении речи больше не идет. Отказ от реформы сопровождают комментарием: зачем ломать то, что нормально работает», — передает инсайдер.

Источник в коммунальном блоке правительства ХМАО подтвердил, что вопрос о реформе ЖСН больше не актуален. «Разделение не планируется», — подчеркнул собеседник агентства.

В департамент внутренней политики направлен запрос. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU сообщало, что в при обновлении кабмина губернатор ХМАО Руслан Кухарук сохранил на посту заместителя по строительству Азата Ислаева. Предполагалось, что с января 2025 года он получит контроль над частью бывшего Жилстройнадзора, который должны были разделить между строительным и коммунальным блоками.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти ХМАО отказались от реформы Службы жилищного и строительного надзора. Перед обновлением кабмина планировалось, что ведомство с января 2025 года должно было быть разделено между строительным и коммунальным блоками, однако источники в политическом истеблишменте округа сообщили URA.RU, что речь об этом больше не идет. «Стройнадзор должен был перейти в ведение профильного замгубернатора Азата Ислаева, а Жилнадзор — под крыло нового зама по ЖКХ и энергетике Владимира Кильтау. Однако в итоге Кильтау теперь контролирует весь ЖСН, а о разделении речи больше не идет. Отказ от реформы сопровождают комментарием: зачем ломать то, что нормально работает», — передает инсайдер. Источник в коммунальном блоке правительства ХМАО подтвердил, что вопрос о реформе ЖСН больше не актуален. «Разделение не планируется», — подчеркнул собеседник агентства. В департамент внутренней политики направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU сообщало, что в при обновлении кабмина губернатор ХМАО Руслан Кухарук сохранил на посту заместителя по строительству Азата Ислаева. Предполагалось, что с января 2025 года он получит контроль над частью бывшего Жилстройнадзора, который должны были разделить между строительным и коммунальным блоками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...