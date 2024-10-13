Кухарук назначил замом по стройке чиновника, пообещавшего Путину построить мост с опережением сроков

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук назначил заместителем, отвечающим за строительство и дорожное хозяйство Азата Ислаева. Чиновник курировал эту сферу еще при экс-главе региона Наталье Комаровой. Документ опубликован на сайте окружного правительства.
«На должность заместителя губернатора назначен Ислаев Азат Файзулхакович», — указано на сайте. Чиновник будет курировать департамент строительства, архитектуры и пространственного развития, департамент дорожного хозяйства и транспорта, а также Гостехнадзор.
В новой структуре правительства блок коммуналки и энергетики отдан другому заместителю губернатора. Но Ислаев с января 2025 года будет курировать еще и службу Строительного надзора. Она будет выделена из Жилстройнадзора Югры.
Ислаев является куратором строительства второго моста через Обь. На встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2022 году чиновник пообещал возвести этот объект раньше положенного срока, к концу 2025 года. Пока строительство идет с опережающими темпами.
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