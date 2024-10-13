13 октября 2024

Кухарук назначил замом по стройке чиновника, пообещавшего Путину построить мост с опережением сроков

Зам губернатора ХМАО по строительству Ислаев сохранил пост в правительстве
© Служба новостей «URA.RU»
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С января 2025 года Ислаев будет курировать и службу Строительного надзора
С января 2025 года Ислаев будет курировать и службу Строительного надзора Фото:
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Кухарук обновляет состав правительства ХМАО

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук назначил заместителем, отвечающим за строительство и дорожное хозяйство Азата Ислаева. Чиновник курировал эту сферу еще при экс-главе региона Наталье Комаровой. Документ опубликован на сайте окружного правительства.

«На должность заместителя губернатора назначен Ислаев Азат Файзулхакович», — указано на сайте. Чиновник будет курировать департамент строительства, архитектуры и пространственного развития, департамент дорожного хозяйства и транспорта, а также Гостехнадзор.

В новой структуре правительства блок коммуналки и энергетики отдан другому заместителю губернатора. Но Ислаев с января 2025 года будет курировать еще и службу Строительного надзора. Она будет выделена из Жилстройнадзора Югры.

Ислаев является куратором строительства второго моста через Обь. На встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2022 году чиновник пообещал возвести этот объект раньше положенного срока, к концу 2025 года. Пока строительство идет с опережающими темпами.

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Губернатор ХМАО Руслан Кухарук назначил заместителем, отвечающим за строительство и дорожное хозяйство Азата Ислаева. Чиновник курировал эту сферу еще при экс-главе региона Наталье Комаровой. Документ опубликован на сайте окружного правительства. «На должность заместителя губернатора назначен Ислаев Азат Файзулхакович», — указано на сайте. Чиновник будет курировать департамент строительства, архитектуры и пространственного развития, департамент дорожного хозяйства и транспорта, а также Гостехнадзор. В новой структуре правительства блок коммуналки и энергетики отдан другому заместителю губернатора. Но Ислаев с января 2025 года будет курировать еще и службу Строительного надзора. Она будет выделена из Жилстройнадзора Югры. Ислаев является куратором строительства второго моста через Обь. На встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2022 году чиновник пообещал возвести этот объект раньше положенного срока, к концу 2025 года. Пока строительство идет с опережающими темпами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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