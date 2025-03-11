Пермяк создал фиктивный интернет-магазин и обманул десятки человек. Видео

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Несуществующий магазин был создан в соцсети
Несуществующий магазин был создан в соцсети Фото:

В Перми завершено расследование уголовного дела в отношении молодого человека, обвиняемого в мошенничестве через фиктивный интернет-магазин. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. Подозреваемый создал в социальной сети сообщество, где предлагал купить одежду и обувь, требуя 100% предоплату, но товар так и не отправлял покупателям.

«В ходе следствия установлено, что парень принимал заказы и не отправлял их покупателям, потому что фактически не имел в наличии вещей, указанных в объявлениях», — уточнили в полиции. В результате его действий пострадали 29 человек из 22 регионов страны, которых он обманул на сумму более 220 тысяч рублей.

После задержания молодым человеком была полностью признана вина, и он возместил причиненный материальный ущерб. Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

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В Перми завершено расследование уголовного дела в отношении молодого человека, обвиняемого в мошенничестве через фиктивный интернет-магазин. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. Подозреваемый создал в социальной сети сообщество, где предлагал купить одежду и обувь, требуя 100% предоплату, но товар так и не отправлял покупателям. «В ходе следствия установлено, что парень принимал заказы и не отправлял их покупателям, потому что фактически не имел в наличии вещей, указанных в объявлениях», — уточнили в полиции. В результате его действий пострадали 29 человек из 22 регионов страны, которых он обманул на сумму более 220 тысяч рублей. После задержания молодым человеком была полностью признана вина, и он возместил причиненный материальный ущерб. Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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