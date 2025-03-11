В Перми завершено расследование уголовного дела в отношении молодого человека, обвиняемого в мошенничестве через фиктивный интернет-магазин. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. Подозреваемый создал в социальной сети сообщество, где предлагал купить одежду и обувь, требуя 100% предоплату, но товар так и не отправлял покупателям.
«В ходе следствия установлено, что парень принимал заказы и не отправлял их покупателям, потому что фактически не имел в наличии вещей, указанных в объявлениях», — уточнили в полиции. В результате его действий пострадали 29 человек из 22 регионов страны, которых он обманул на сумму более 220 тысяч рублей.
После задержания молодым человеком была полностью признана вина, и он возместил причиненный материальный ущерб. Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!