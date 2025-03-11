В центре Перми заметили зайца. Видео

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Заяц гулял по парку имени Горького
Заяц гулял по парку имени Горького Фото:

В центре Перми горожане встретили белого зайца. Он скакал по территории парка имени Горького. Видео пермяки поделились в telegram-канале «ЧП Пермь».

«В саду имени Горького бегает по дорожкам лесной заяц», — говорится в посте. Зверек заметил человека и нырнул в сугроб.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском районе камера видеонаблюдения зафиксировала рысь. Хищница гуляла по двору частного дома. 

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В центре Перми горожане встретили белого зайца. Он скакал по территории парка имени Горького. Видео пермяки поделились в telegram-канале «ЧП Пермь». «В саду имени Горького бегает по дорожкам лесной заяц», — говорится в посте. Зверек заметил человека и нырнул в сугроб. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском районе камера видеонаблюдения зафиксировала рысь. Хищница гуляла по двору частного дома. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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