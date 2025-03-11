Заяц гулял по парку имени Горького
В центре Перми горожане встретили белого зайца. Он скакал по территории парка имени Горького. Видео пермяки поделились в telegram-канале «ЧП Пермь».
«В саду имени Горького бегает по дорожкам лесной заяц», — говорится в посте. Зверек заметил человека и нырнул в сугроб.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском районе камера видеонаблюдения зафиксировала рысь. Хищница гуляла по двору частного дома.
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