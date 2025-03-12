В Челябинске на автобусном маршруте № 64 продлят выделенные полосы. Карта

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В Челябинске новые выделенные полосы создадут на Северо-западе
В Челябинске новые выделенные полосы создадут на Северо-западе Фото:

В Челябинске создадут новые выделенные полосы  для общественного муниципального транспорта на Северо-Западе. Они появятся на маршруте популярного и загруженного автобуса № 64. Об этом сообщил заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта региона Александр Егоров в своем телеграм-канале.

«Сейчас маршрут лишь на 17% покрыт „выделенками“. Этого недостаточно для его стабильной работы. Поэтому в 2025 году планируется добавление выделенных полос на части улицы Братьев Кашириных. Проектируется и выделенная полоса на широкой части улиц Бейвеля и Чичерина с добавлением дополнительной полосы путем переразметки», — сообщил Егоров.

Как сообщил Егоров, на маршруте № 64 есть еще шесть проблемных отрезков. Для исправления ситуации на некоторых из них потребуется нескольких лет подготовки.

Всего на 64-м маршруте курсируют 25 автобусов и два резервных. Интенрвал движения — 5-6 минут. Стоимость каждой машины с «гармошкой» вместимостью 184 пассажира — 31 миллион рублей. По данным специалистов МУП, новые автобусы позволят избежать перегрузки в часы-пик. А снятые с линии автобусы небольшого размера перераспределят на другие маршруты, требующие усиления.

Новые выделенные полосы создадут на маршруте автобуса №64
Новые выделенные полосы создадут на маршруте автобуса №64
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В Челябинске создадут новые выделенные полосы  для общественного муниципального транспорта на Северо-Западе. Они появятся на маршруте популярного и загруженного автобуса № 64. Об этом сообщил заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта региона Александр Егоров в своем телеграм-канале. «Сейчас маршрут лишь на 17% покрыт „выделенками“. Этого недостаточно для его стабильной работы. Поэтому в 2025 году планируется добавление выделенных полос на части улицы Братьев Кашириных. Проектируется и выделенная полоса на широкой части улиц Бейвеля и Чичерина с добавлением дополнительной полосы путем переразметки», — сообщил Егоров. Как сообщил Егоров, на маршруте № 64 есть еще шесть проблемных отрезков. Для исправления ситуации на некоторых из них потребуется нескольких лет подготовки. Всего на 64-м маршруте курсируют 25 автобусов и два резервных. Интенрвал движения — 5-6 минут. Стоимость каждой машины с «гармошкой» вместимостью 184 пассажира — 31 миллион рублей. По данным специалистов МУП, новые автобусы позволят избежать перегрузки в часы-пик. А снятые с линии автобусы небольшого размера перераспределят на другие маршруты, требующие усиления.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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