«Контрактников они не щадили»: свердловские срочники рассказали о варварствах ВСУ под Суджей

Попавшие в плен ВСУ свердловские срочники стали свидетелями казни русских солдат

13 марта 2025 в 15:53 Размер текста - 17 +

Солдаты попали в плен летом прошлого года (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Свердловские срочники Владимир и Егор, которые провели семь месяцев в плену под Суджей и были освобождены, стали свидетелями казни российских военнослужащих со стороны ВСУ. Такая же участь ожидала уральцев, однако в последний момент украинские военные решили включить их в список для обмена. «Они сначала нам не верили, что мы срочники. Мои документы сгорели, доказать ничего не мог. Огребли мы, конечно, знатно», — говорит собеседник RT. «Я не знаю, почему они мне в итоге поверили, допрашивали нас три раза. Мы слышали, что они не могли решить, оставлять нас в живых или нет, связывались по рации с кем-то, и один в итоге сказал: „Оставляй, в обменный фонд пойдут“. Контрактников они не щадили: мы были свидетелями, как они их „обнуляли“. И мирных расстреливали, которые не могли документы предъявить и ничего доказать». Информация о спасении двух срочников российскими военными из украинского плена появилась накануне. Бойцы нашли их в поселке под Суджей в помещении, где содержались пленные. Операция по освобождению свердловчан была успешно проведена 8 марта. Один из освобожденных родом из города Дегтярск, а другой — из поселка Махнево. В процессе освобождения принимал активное участие десантник из Новой Ляли. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловские срочники Владимир и Егор, которые провели семь месяцев в плену под Суджей и были освобождены, стали свидетелями казни российских военнослужащих со стороны ВСУ. Такая же участь ожидала уральцев, однако в последний момент украинские военные решили включить их в список для обмена. «Они сначала нам не верили, что мы срочники. Мои документы сгорели, доказать ничего не мог. Огребли мы, конечно, знатно», — говорит собеседник RT. «Я не знаю, почему они мне в итоге поверили, допрашивали нас три раза. Мы слышали, что они не могли решить, оставлять нас в живых или нет, связывались по рации с кем-то, и один в итоге сказал: „Оставляй, в обменный фонд пойдут“. Контрактников они не щадили: мы были свидетелями, как они их „обнуляли“. И мирных расстреливали, которые не могли документы предъявить и ничего доказать». Информация о спасении двух срочников российскими военными из украинского плена появилась накануне. Бойцы нашли их в поселке под Суджей в помещении, где содержались пленные. Операция по освобождению свердловчан была успешно проведена 8 марта. Один из освобожденных родом из города Дегтярск, а другой — из поселка Махнево. В процессе освобождения принимал активное участие десантник из Новой Ляли.